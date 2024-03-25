Игроки Helldivers 2 находят забавные способы бороться с токсиками

Научно-фантастический шутер Helldivers 2 с инопланетными жуками и роботами предлагает игрокам весело провести время в кооперативном режиме. Благодаря эпическим перестрелкам и различным ситуациям, которые происходят с игроками во время миссий, проект завоевал свою невероятную популярность. Большинство игроков стремятся к простому, беззаботному веселью вместе с товарищами, но к сожалению, его часто портят токсичные пользователи-хосты, слишком зацикленные на "правильном" прохождении. Токсики стали реальной проблемой Helldivers 2, но сообщество игроков уже научилось самостоятельно с ними бороться.
Своим методом борьбы с токсичными хостами в Helldivers 2 поделился пользователь с ником Snazzlefraxas. В одной из миссий он столкнулся с весьма недружелюбным владельцем сессии, который угрожал всей команде исключением, а значит, потерей всего прогресса, если его не будут слушаться и спасать от смерти. Игрок вместе с товарищами терпел заносчивого пользователя более 10 минут, пытаясь просто закончить задания, но после очередной порции угроз вся команда взбунтовалась против токсика.
Чтобы наказать пользователя, игроки лишили его ценных научных образцов — ресурсов, позволяющих модернизировать основной корабль игрока. Для этого они решили покинуть область задания, что считается в Helldivers 2 дезертирством и вызывает артобстрел. Это приводит к неминуемой смерти персонажа, а также лишает возможности забрать все заработанные ресурсы с трупа. Таким образом, токсичный хост остался без какой-либо награды за миссию, и такой подход положительно оценили другие фанаты шутера.
Проблема с токсичными пользователями хорошо известна разработчикам шутера, и они стремятся её решить. Ранее в этом месяце босс студии Arrowhead Game, Йохан Пилестедт, публично интересовался у игроков, как следует наказывать за подобное поведение.
гриферство в ответ на токсичность?
хм
В случае дезертирства арт обстрел... Разрабы видать фонаты адика и усатого грузина.