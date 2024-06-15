Игроки Helldivers 2 пришли на помощь детям, поэтому студия-разработчик сделала пожертвование в фонд спасения детей

В начале этой недели игроки Helldivers 2 оказались перед необычным выбором: Главный Приказ дал им возможность освободить планету Марфарк, что открыло бы доступ к новому стратагему, или отправиться на Колодцы Вернена, чтобы спасти тысячи выживших, запертых в больнице для "очень больных детей", но без какой-либо ощутимой награды. Несмотря на обещание новых способов взрывать вещи, массивные армии адских десантников направились на Колодцы Вернена.
"Поскольку сообщество Helldivers2 решило спасти детей, arrowheadgs делает то же самое", - написал в твиттере главный операционный директор Arrowhead Йохан Пилестедт. "Мы сделали пожертвование в фонд Save the Children. Отличная работа десантников!"
Основанная в 1919 году международная благотворительная организация Save the Children собирает деньги для улучшения жизни детей по всему миру через программы здравоохранения, образовательные возможности и помощь в кризисных ситуациях в зонах военных действий. Сумма пожертвования равна количеству детей, спасенных в ходе операции Колодцы Вернена.
Оказалось, что Пилестедт нажал на курок немного раньше времени: В последующем твите он сообщил, что на самом деле Колодцы Вернена освобождены на 99 %+, и до финиша осталось совсем немного. "Я хочу извиниться перед командой за свою оплошность", - сказал он. "Особенно перед командами маркетологов, комьюнити и гейм-мастеров, которые все это придумали. Простите, друзья, я буду работать лучше".
Но уже через час работа была сделана: дети Колодцы Вернена были спасены!
Как отмечает GamesRadar, в сабреддите Helldivers была развернута мощная пропаганда, призывавшая игроков усердно сражаться за Колодцы Вернена после того, как был отдан главный приказ. Для некоторых это был нарративный императив: "Адские десантники - герои, так и должно быть, а игроки Helldivers 2 - ничто, если они не преданы своему делу."
Спасенные дети выразили свою благодарность благородным героям с Суперземли в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте Helldivers 2.
Дорогие Адские Десантники, спасибо вам большое за то, что спасли нас. Они сказали нам, что вы принесли много жертв (мин/жизней), чтобы помочь нам. Мы всегда будем вам благодарны. Теперь мы сможем вырасти и тоже стать Адскими Десантниками
Некоторые игроки Helldivers следуют примеру Arrowhead и делают собственные пожертвования в фонд Save the Children, а также призывают других сделать то же самое.
потом сделают налоговый вычет - в итоге игроки заплатят дважды
а я бы выбрал мины.
Начали хорошо, а закончили, как обычно заканчивают подобные пиар компании. Я, конечно, понимаю лозунг забудь за дверью совесть все ещё актуален на рынке развлечений, но всё-таки оставаться людьми нужно. Если конечно понятие человека у вас не искажённо.
А если б выбрали иной вариант, пожертвования бы не было?🤔 // Дёня Матросов
Не было бы хайпа на эту тему. Но были бы мины. Кстати о минах. Их мы просрали в четвёртый раз. В следующий раз будет маленький юбилей. // Михаил Чернышев
Неплохо. Да про минки то в курсе. Просто интересно была ли бы какая-то альтернатива пожертвованию в этот фонд или этим бы все и ограничилось. А так поступок красивый, неплохая акция продвижения помощи // Дёня Матросов
Думаю, они сориентировались по ситуации, внепланово // Михаил Чернышев
Скорее всего. Хотя в какой-то момент видел и мемы про то, что мины опережают по статистике) // Дёня Матросов
украинских наверно