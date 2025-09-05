Игроки Helldivers 2 умоляют разработчиков не трогать крутое оружие из последнего обновления

С выходом новой премиальной заслуги «Пыльные Дьяволы» в Helldivers 2 появилось оружие, которое игроки уже успели окрестить «идеальной винтовкой для убийства жуков». Речь идет о штурмовой винтовке AR-2 «Койот», которая оказалась настолько эффективной и приятной в использовании, что сообщество в социальных сетях и на Reddit начало заранее умолять разработчиков из Arrowhead Game Studios не ослаблять ее в будущих патчах.

Новая винтовка, внешне напоминающая АК-47, обладает целым набором убойных характеристик, идеально подходящих для борьбы с Терминидами. Ее главная особенность — это зажигательные патроны, которые поджигают врагов, нанося им огромный периодический урон. Вдобавок к этому, «Койот» имеет среднюю бронепробиваемость, что делает его одним из немногих автоматов, способных эффективно справляться с новым и очень опасным видом жуков — «Разрывными» Терминидами. Большой магазин на 45 патронов и легко контролируемая отдача завершают образ ультимативного оружия для зачистки ульев.

Однако, несмотря на опасения игроков, винтовку могут и не ослабить. Более вдумчивые члены сообщества уже отметили, что «Койот» не является абсолютной «метой». Его базовый урон ниже, чем у других винтовок со средней бронепробиваемостью, а против Автоматонов, которые менее уязвимы к огню, он показывает себя гораздо хуже.

Таким образом, AR-2 «Койот» — это не универсальное оружие, а скорее узкоспециализированный инструмент, который идеально работает в своей нише — против орд Терминидов. Остается лишь надеяться, что разработчики из Arrowhead согласятся с этим и оставят «адским десантникам» их новую любимую игрушку без изменений. К сожалению, в прошлом авторы игры не один раз портили веселья игрокам балансными правками.