Игроки Helldivers 2 запустили глобальный приказ с восстановлением рейтинга в Steam после отмены ограничений из-за PSN

Недавно Sony наконец-то пересмотрела свою политику в отношении PC-рынка, в результате чего такие игры как Helldivers 2 снова стали доступны для покупки во многих регионах, где ранее были заблокированы из-за отсутствия сервисов PSN. Это решение вызвало положительный отклик у игрового сообщества.

Сообщество Helldivers 2 отреагировало на эти изменения необычным образом - игроки организовали собственный "глобальный приказ" с целью восстановить репутацию игры в Steam. Вдохновлённые внутриигровым стилем, они опубликовали обращение, стилизованное под официальное сообщение Министерства разведки игры.

В обращении говорится, что "усилия адских десантников" привели к "освобождению от блокады Sony" и прогнозируется приток новых игроков. Основная цель кампании - предложить игрокам, оставившим негативные отзывы из-за региональных ограничений, пересмотреть свою оценку и изменить её на положительную.

В качестве символического вознаграждения участники акции выразили надежду на появление в игре специального памятного плаща, который бы отмечал эту "победу Демократии над Sony". Эта инициатива демонстрирует необычный подход игрового сообщества к взаимодействию с разработчиками и издателями.