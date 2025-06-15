Игроки Helldivers 2 запустили глобальный приказ с восстановлением рейтинга в Steam после отмены ограничений из-за PSN

Недавно Sony наконец-то пересмотрела свою политику в отношении PC-рынка, в результате чего такие игры как Helldivers 2 снова стали доступны для покупки во многих регионах, где ранее были заблокированы из-за отсутствия сервисов PSN. Это решение вызвало положительный отклик у игрового сообщества.
Сообщество Helldivers 2 отреагировало на эти изменения необычным образом - игроки организовали собственный "глобальный приказ" с целью восстановить репутацию игры в Steam. Вдохновлённые внутриигровым стилем, они опубликовали обращение, стилизованное под официальное сообщение Министерства разведки игры.
В обращении говорится, что "усилия адских десантников" привели к "освобождению от блокады Sony" и прогнозируется приток новых игроков. Основная цель кампании - предложить игрокам, оставившим негативные отзывы из-за региональных ограничений, пересмотреть свою оценку и изменить её на положительную.
В качестве символического вознаграждения участники акции выразили надежду на появление в игре специального памятного плаща, который бы отмечал эту "победу Демократии над Sony". Эта инициатива демонстрирует необычный подход игрового сообщества к взаимодействию с разработчиками и издателями.
Коммьюнити дебилов.
Причем еще каких!
Ну тупые, отрицательные отзывы нужно оставить в назидание будущим релизам, чтобы не хренели в следующие разы...
Хомякам думать не завезли
Тут две стороны медали. Сони может передумать, если успех отмены псн будет преуменьшен, так что оставить на будущее может сыграть и в противоположную сторону. Задумайся...
Так игроки покажут сони цифрами и оценками, что это было верное решение.
P.S. мое мнение. Возможно ты прав)
Ура могу таки купить игру. // Алеша Щелоков
У нас все также не доступно)))
Данный нелегитимный приказ подлежит аннулированию.
Глупость какая-то.
Я играю в steam-версию Helldivers 2. Онлайн на территории РФ работает. И до этой новости работал без проблем. Там есть необязательная привязка к PSN, но я отказался.
возможна зря они отказались от псн. продвигали бы на пека может быть когданибудь стал типа гамепаса и конкурента стима на пк с платным мультиплерои толька
А вот лисий хвост им на воротник