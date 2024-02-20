Игроки могут "без проблем" вернуть деньги за Helldivers 2, наиграв больше 10 часов

Шутер Helldivers 2 с видом от третьего лица, где игрокам нужно противостоять целым полчищам инопланетных жуков и враждебных роботов, сейчас на волне успеха. Активное количество игроков в игре достигло полумиллиона, а общие продажи проекта перевалили за один миллион проданных копий. Игру от студии Arrowhead Game щедро хвалят как критики, так и геймеры, однако нашлись и те, кто хочет вернуть потраченные деньги. Разработчики оказались весьма лояльны к недовольным пользователям и возвращают деньги даже спустя десятки наигранных часов.
Пользователи в социальных сетях сообщили, что Helldivers 2 не составит особого труда вернуть в цифровом магазине Steam. Если верить комментариям, некоторым игрокам удалось вернуть деньги даже после 10 часов, проведенных в игре. Также сообщается об успешных случаях возвращения средств за игру на консолях PS5, хотя там общаться с поддержкой намного сложнее, чем с администрацией Steam, отмечают пользователи.
Быстрый и легкий возврат денег за покупку Helldivers 2 объясняется проблемами с серверами. После нескольких патчей в игре все еще наблюдаются сложности с подключением и входом в игру. Генеральный директор студии в социальных сетях отметил, что команда продолжает работать над устранением этих проблем, однако в команде понимают желание игроков вернуть деньги. Он предлагает им вернуться в игру через какое-то время, когда проблемы с серверами будут решены.
Если у вас нет денег, купите ее позже. Хотя мы сделали действительно увлекательную игру, стоит подождать, пока серверы не смогут поддерживать мощность. Конечно, как генеральный директор я хочу, чтобы игра приносила как можно больше прибыли, но если вы потратили свои последние деньги и застряли в очередях на сервер, я бы расстроился.
Helldivers 2 доступна для игры на ПК и PS5, авторы в ближайшее время обещали представить патч с фиксами.
Блин, уважение таким разрабам. Честно признают свои проблемы и возвращают деньги. Лично я всем довольна, проблемы с серверами почти у любого онлайн проекта на старте. Тут я думаю многие это понимают. Но молодцы что идут игрокам навстречу.
Уже больше 5 минут игрового таймера ищу быстрый матч, при онлайне в 200.000+ человек. Появилась мысль оформить возврат, потому что за один час, один сыграный матч это не дело. Куплю потом, по скидке, через полгодика))
Рассчитано на друзей, но 1 вполне неплохо играется. Лучше в самой игре вызывать маяк, так больше шансов что придёт напарник
Вчера втроем одного человека ждали час, он так и не смог к нам подсоединиться, в итоге так и не поиграли, как только не пробовали ничего не помогло. Это еще ладно у нас есть с кем поиграть, а ведь кто то в соло пытается отряд найти и там говорят вообще мрак, людей в игру много играет а отряд себе хрен найдешь.
Ночью в игре были 400к онлайн и игра тупо не запустилась). Просто гнездец, на релизе были 80к и там можно было с друзьями только поиграть, ни к кому нельзя было подключиться рандомно, сейчас же игра почти не запускается и даже с друзьями х поиграешь. Инди студия сони просто клала на игроков. А игра сама по себе классная, жаль что долбоящеры там у власти находятся. Продажи за миллион в первые три дня, а они серваки настроили только на сто тыщ пользователей и сидят смотрят как горит очко у всех.