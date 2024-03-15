Игроков в Helldivers 2 начали атаковать неизвестные враги

Игроки Helldivers 2 сообщают о том, что их атакует некий таинственный синий луч, что подталкивает к предположениям о скором дебюте в игре новой вражеской фракции.
На официальном сабреддите Helldivers 2 несколько игроков предоставили доказательства и личные истории о синих лучах, видимых в мирах Helldivers 2.
В сочетании с тем фактом, что в нижней части карты "Галактическая война" есть очень заметный пробел, это явление дает основания предполагать, что Иллюминаты, фракция из первой Helldivers, может тайно дебютировать.
Неожиданные атаки в спину (и, более того, без официального объявления) вполне соответствует профилю Иллюминатов: они хитры, полагаются на электромагнитные и скрытность при выполнении своих задач.
Похоже, это уже не первый случай, когда разработчик Helldivers 2 компания Arrowhead Game Studios добавляет в игру нового врага, официально не сообщая о нем игрокам.
Недавно несколько игроков Helldivers 2 сообщили, что видели в своих путешествиях новый тип врага - летающих жуков, на что генеральный директор Arrowhead Йохан Пилестедт ответил, назвав эти заявления "вражеской пропагандой" и заявил, что "жуки не умеют летать".
Хотя технически возможно, что эти синие лучи могут быть визуальным багом, есть немало доказательств того, что Иллюминатов может вскоре присоединиться к игре Helldivers 2.
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'' несколько игроков предоставили доказательства и личные истории о синих лучах, видимых в мирах Helldivers 2. ''
Очевидно это тизер Иллюминатов (это местные Эльдары/Протоссы). Ждём финальную фракцию из трио первой части.