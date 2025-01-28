Йохан Пилестедт уходит в отпуск после 11 лет работы над Helldivers 2

Йохан Пилестедт, креативный директор и лицо Helldivers 2, объявил о своем временном уходе из студии Arrowhead. После возвращения он планирует начать работу над новой игрой компании.
«11 лет непрерывной работы над одной франшизой заставили меня отложить в сторону семью, друзей и даже самого себя», – поделился Пилестедт. Он признал, что разработка Helldivers 2 началась еще в 2016 году, а его связь с серией тянется с момента запуска первой части в 2015 году.
Первый Helldivers был небольшим шутером с видом сверху вниз, но его сиквел стал масштабным кооперативным шутером от третьего лица. На адаптацию оригинальных механик, таких как стратагемы, галактическая война и динамичные сражения, студия потратила годы.
В 2024 году Пилестедт уже отошел от роли генерального директора Arrowhead, чтобы сосредоточиться на играх и сообществе. Теперь он намерен временно отдохнуть и вернуть себе баланс между работой и личной жизнью.
«Я уверен, что команда Arrowhead продолжит делать Helldivers 2 потрясающей, а я займусь следующей главой Arrowhead, когда вернусь», – заверил Пилестедт.
Сони выдавила, сто процентов. Сначала перевели с CEO на креативного "по своему желанию", а теперь спустя совсем немного времени- в "отпуск". // Антон Астратов
Эм... Ну нужен тебе отпуск, так иди... Зачем уходить из студии, которая почитай что дело твоей жизни? Что-то выглядит это как дешёвая и стрёмная попытка давления со стороны сосони. Совсем не удивлюсь если Арроухэд в обозримом будущем эта контора тридварасов купит и пока прощай хеллдайверс 2. // Иван Марков