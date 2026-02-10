ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.6 1 626 оценок

Киборги возвращаются: в Helldivers 2 стартовало обновление с масштабными боями за Киберстан

butcher69 butcher69

Сегодня для Helldivers 2 вышло новое обновление, которое отправляет игроков прямо в сердце вражеской территории — на мрачные улицы Киберстана. В результате непредвиденных событий киборги вновь объявили войну Супер-Земле, вступив в сговор с Автоматонами после кражи чертежей «Звезды мира».

Helldivers предстоит штурмовать огромные фабричные города, питающие военную машину роботов. Сообществу игроков нужно совместными усилиями выбирать цели, уничтожать промышленные комплексы и стирать с лица планеты каждое здание, не оставляя Автоматонам ни единого шанса. Победа зависит от полной зачистки территорий и слаженных действий отрядов.

Обновление добавляет новые миссии и задачи: остановку производства киборгов, разрушение мегафабрик и уничтожение пропагандистских монументов. При этом на поле боя возвращаются старые враги — киборги с новым оружием. Игрокам предстоит сразиться с Агитаторами, радикальными киборгами-штурмовиками и массивной боевой машиной Vox Engine, которая ведёт бой, транслируя пропаганду прямо во время сражений.

Дополнительно введены глобальные ограничения на подкрепления: каждая смерть уменьшает общий галактический резерв. Если он иссякнет, битва за Киберстан будет проиграна. В помощь бойцам доступны новый Warbond Siege Breakers и броня War Horses, но исход кампании зависит только от выживаемости и командной работы.

17
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Рикочико

Все социалисты киборги-автопокрышки будут попущены!
Вперед за Супер-Землю, Свободу и Демократию! 💪

5
placeholder99

О, очередная пропаганда фашистов с Супер Земли!

3
Рикочико placeholder99

Жестяную банку порвало)))

3
sa1958

Название конечно так себе.

3
Crazyqsoled

Наконец-то, 150к онлайна, пора взять Киберстан и отомстить за Малевон Криг полноценно

2
Gudlakava

Киберстан... увахахахахахха

1
Dark1994

Пора вернуться в игрульку.

nikvik jm

Я вместо названия планеты сначала прочитал Казахстан.

FairUlu

Очередь за грибами-мутантами и кайдзю