Киборги возвращаются: в Helldivers 2 стартовало обновление с масштабными боями за Киберстан

Сегодня для Helldivers 2 вышло новое обновление, которое отправляет игроков прямо в сердце вражеской территории — на мрачные улицы Киберстана. В результате непредвиденных событий киборги вновь объявили войну Супер-Земле, вступив в сговор с Автоматонами после кражи чертежей «Звезды мира».

Helldivers предстоит штурмовать огромные фабричные города, питающие военную машину роботов. Сообществу игроков нужно совместными усилиями выбирать цели, уничтожать промышленные комплексы и стирать с лица планеты каждое здание, не оставляя Автоматонам ни единого шанса. Победа зависит от полной зачистки территорий и слаженных действий отрядов.

Обновление добавляет новые миссии и задачи: остановку производства киборгов, разрушение мегафабрик и уничтожение пропагандистских монументов. При этом на поле боя возвращаются старые враги — киборги с новым оружием. Игрокам предстоит сразиться с Агитаторами, радикальными киборгами-штурмовиками и массивной боевой машиной Vox Engine, которая ведёт бой, транслируя пропаганду прямо во время сражений.

Дополнительно введены глобальные ограничения на подкрепления: каждая смерть уменьшает общий галактический резерв. Если он иссякнет, битва за Киберстан будет проиграна. В помощь бойцам доступны новый Warbond Siege Breakers и броня War Horses, но исход кампании зависит только от выживаемости и командной работы.