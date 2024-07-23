Количество одновременных игроков Helldivers 2 в Steam достигло рекордно низкого уровня

Helldivers 2, вирусная сенсация, которая в начале февраля захватила мир и быстро полюбилась тысячам людей за увлекательный геймплей, дружелюбное сообщество и отзывчивость разработчиков, прислушивающихся к отзывам игроков, недавно установила новый антирекорд: количество одновременных игроков в Steam упало до отметки в 10 тысяч человек спустя полгода после релиза.
Если верить статистике SteamDB, то вчера количество активных игроков в Steam составляло чуть больше 10 тысяч человек, что стало самым низким показателем за всю историю игры и очень далеким от пикового значения в 460 тысяч одновременных игроков. Сейчас в Helldivers 2 играют почти 13 500 демократичных бойцов, а 24-часовой пик составил 26 412 игроков.
По мнению многих, «падение» Helldivers 2 в Steam связано с проблемой привязки к PSN, возникшей в начале мая. Тогда издатель игры PlayStation попытался воспользоваться успехом HD2 и увеличить свои собственные показатели в довольно агрессивной манере, заявив, что все игроки Steam обязаны привязать свой аккаунт к PlayStation Network.
Излишне говорить, что сообщество PC-геймеров сочло это не слишком демократичным, вмиг завалив и PlayStation, и Arrowhead негативными отзывами, тем самым заставив издателя буквально через несколько дней отменить свое решение. Впрочем, в глазах многих игроков эта перепалка все-таки оставила после себя неприятный привкус, а значит, можно считать, что решение о привязке к PSN если не полностью, то в какой-то мере повлекло за собой снижение количества игроков.
Да на самом деле, в игре просто через примерно 50 часов делать нечего, задания однообразные прокачка заключена.
И дело совсем не в том, что приток новых игроков ограничили убрав игру ИЗ 100 СТРАН, верим))) Любая игра сдохнет без притока новичков, что мы и видим, причем тут контент?)))
Не из 100, а из 180)))
Его комментарий не противоречит изложенному в новости. Он просто подчеркивает, что помимо отсутствия притока новичков, о чем говорите Вы, в игре закончился контент для старичков и все отправились в другие игры
руководство сони клинические иди-оты
Что за притянутый за уши вывод, лишь бы показать - вона видели, игроки добились. Нихрена они не добились, все последующие от Сони игры теперь с привязкой к псн, ту же цсусиму сожрали как миленькие, еще и причмокнули.
Основной костяк аудитории наигрался, активной поддержки проекта новым контентом не наблюдается, вот большинство и дропнуло, выпустят доп.контент или вообще аддон, как дестини, и опять побегут играть. Может принципиальные новички и не пойдут, но уже купившие тупо из любопытства пойдут щупать.
Понерфили себя полностью. Это вам за раилган и псн!))
Да она тупо надоела. Одно и тоже.
скажи это кс форнтайн и тд
Судьба любой онлайн игры без сюжетки. // Димитрий Офицеров
Ну да, старички уходят когда игра надоедает, а притока новичко для компенсации это процесса нет, т.к. Сони гении по стрельбе себе в ногу.
Так там и делать нечего спустя 2 недели игры. Контента часов на 30. // Дмитрий Захаров
Контента разнообразного нету, оружие новон не интерсное, делать там нечего. И добавили опять тупой гринд. Который фарить никакого желания
Сразу вспоминаются комментарии пару месяцев назад которые кричали что эта игра затмит батл рояли и вытолкнет их с рынка и все в неё поголовно будут играть, хайп трэйн проехал, деньгу срубили, онлайн просаживается - всё прошло как надо, жду новых прорывов)
25 тысяч это и есть нормальный онлайн для подобной игры
Ну да, если ПОЛНОСТЬЮ закрыть глаза на предыдущий результат))) Я думаю Сони просто счастлива от такого)))