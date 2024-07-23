Количество одновременных игроков Helldivers 2 в Steam достигло рекордно низкого уровня

Helldivers 2, вирусная сенсация, которая в начале февраля захватила мир и быстро полюбилась тысячам людей за увлекательный геймплей, дружелюбное сообщество и отзывчивость разработчиков, прислушивающихся к отзывам игроков, недавно установила новый антирекорд: количество одновременных игроков в Steam упало до отметки в 10 тысяч человек спустя полгода после релиза.

Если верить статистике SteamDB, то вчера количество активных игроков в Steam составляло чуть больше 10 тысяч человек, что стало самым низким показателем за всю историю игры и очень далеким от пикового значения в 460 тысяч одновременных игроков. Сейчас в Helldivers 2 играют почти 13 500 демократичных бойцов, а 24-часовой пик составил 26 412 игроков.

По мнению многих, «падение» Helldivers 2 в Steam связано с проблемой привязки к PSN, возникшей в начале мая. Тогда издатель игры PlayStation попытался воспользоваться успехом HD2 и увеличить свои собственные показатели в довольно агрессивной манере, заявив, что все игроки Steam обязаны привязать свой аккаунт к PlayStation Network.

Излишне говорить, что сообщество PC-геймеров сочло это не слишком демократичным, вмиг завалив и PlayStation, и Arrowhead негативными отзывами, тем самым заставив издателя буквально через несколько дней отменить свое решение. Впрочем, в глазах многих игроков эта перепалка все-таки оставила после себя неприятный привкус, а значит, можно считать, что решение о привязке к PSN если не полностью, то в какой-то мере повлекло за собой снижение количества игроков.