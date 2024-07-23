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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.6 1 167 оценок

Количество одновременных игроков Helldivers 2 в Steam достигло рекордно низкого уровня

Gruz_
Новости

Helldivers 2, вирусная сенсация, которая в начале февраля захватила мир и быстро полюбилась тысячам людей за увлекательный геймплей, дружелюбное сообщество и отзывчивость разработчиков, прислушивающихся к отзывам игроков, недавно установила новый антирекорд: количество одновременных игроков в Steam упало до отметки в 10 тысяч человек спустя полгода после релиза.

Если верить статистике SteamDB, то вчера количество активных игроков в Steam составляло чуть больше 10 тысяч человек, что стало самым низким показателем за всю историю игры и очень далеким от пикового значения в 460 тысяч одновременных игроков. Сейчас в Helldivers 2 играют почти 13 500 демократичных бойцов, а 24-часовой пик составил 26 412 игроков.

По мнению многих, «падение» Helldivers 2 в Steam связано с проблемой привязки к PSN, возникшей в начале мая. Тогда издатель игры PlayStation попытался воспользоваться успехом HD2 и увеличить свои собственные показатели в довольно агрессивной манере, заявив, что все игроки Steam обязаны привязать свой аккаунт к PlayStation Network.

Излишне говорить, что сообщество PC-геймеров сочло это не слишком демократичным, вмиг завалив и PlayStation, и Arrowhead негативными отзывами, тем самым заставив издателя буквально через несколько дней отменить свое решение. Впрочем, в глазах многих игроков эта перепалка все-таки оставила после себя неприятный привкус, а значит, можно считать, что решение о привязке к PSN если не полностью, то в какой-то мере повлекло за собой снижение количества игроков.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
NargrubWal

Да на самом деле, в игре просто через примерно 50 часов делать нечего, задания однообразные прокачка заключена.

9
Трололололо XD

И дело совсем не в том, что приток новых игроков ограничили убрав игру ИЗ 100 СТРАН, верим))) Любая игра сдохнет без притока новичков, что мы и видим, причем тут контент?)))

8
Галлиус Ракс Трололололо XD

Не из 100, а из 180)))

4
Morpex333 Трололололо XD

Его комментарий не противоречит изложенному в новости. Он просто подчеркивает, что помимо отсутствия притока новичков, о чем говорите Вы, в игре закончился контент для старичков и все отправились в другие игры

1
my93

руководство сони клинические иди-оты

4
GraF68ru

Что за притянутый за уши вывод, лишь бы показать - вона видели, игроки добились. Нихрена они не добились, все последующие от Сони игры теперь с привязкой к псн, ту же цсусиму сожрали как миленькие, еще и причмокнули.

Основной костяк аудитории наигрался, активной поддержки проекта новым контентом не наблюдается, вот большинство и дропнуло, выпустят доп.контент или вообще аддон, как дестини, и опять побегут играть. Может принципиальные новички и не пойдут, но уже купившие тупо из любопытства пойдут щупать.

4
Despot_Aspid

Понерфили себя полностью. Это вам за раилган и псн!))

2
Et_alietum

Да она тупо надоела. Одно и тоже.

1
ValSpain

скажи это кс форнтайн и тд

1
Пользователь ВКонтакте

Судьба любой онлайн игры без сюжетки. // Димитрий Офицеров

1
Hog2012

Ну да, старички уходят когда игра надоедает, а притока новичко для компенсации это процесса нет, т.к. Сони гении по стрельбе себе в ногу.

1
Пользователь ВКонтакте

Так там и делать нечего спустя 2 недели игры. Контента часов на 30. // Дмитрий Захаров

0
Zabubenchik

Контента разнообразного нету, оружие новон не интерсное, делать там нечего. И добавили опять тупой гринд. Который фарить никакого желания

0
Александр Дантес

Сразу вспоминаются комментарии пару месяцев назад которые кричали что эта игра затмит батл рояли и вытолкнет их с рынка и все в неё поголовно будут играть, хайп трэйн проехал, деньгу срубили, онлайн просаживается - всё прошло как надо, жду новых прорывов)

-1
Генерал Анатолий

25 тысяч это и есть нормальный онлайн для подобной игры

-6
Трололололо XD

Ну да, если ПОЛНОСТЬЮ закрыть глаза на предыдущий результат))) Я думаю Сони просто счастлива от такого)))

2