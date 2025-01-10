Коллаборации в Helldivers 2 не планируют делать на постоянной основе

Создатели кооперативного шутера Helldivers 2 поделились планами на будущее игры, а также информацией о возможных коллаборациях с другими вселенными.

Основные моменты:

Будущее игры:

По словам представителей студии Arrowhead, в будущем игроков ожидают ивенты-коллаборации с другими вселенными.

Однако все коллаборации будут временными — появления противников из других вселенных на постоянной основе не планируется. Каноничные враги:

Разработчики намерены сохранить каноничных врагов хеллдайверов, к которым относятся Автоматоны, Тираниды и недавно добавленные Иллюминаты. Доступность и обновления:

Даты старта ивентов-коллабораций будут сообщаться по мере готовности.

В настоящее время Helldivers 2 доступна только для PlayStation 5 и ПК.

Таким образом, студия Arrowhead планирует поддерживать интерес к игре с помощью временных событий, не изменяя основной состав врагов и сохраняя каноничность игрового мира.