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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.5 1 331 оценка

Коллаборации в Helldivers 2 не планируют делать на постоянной основе

KoRnEr
Новости

Создатели кооперативного шутера Helldivers 2 поделились планами на будущее игры, а также информацией о возможных коллаборациях с другими вселенными.

Основные моменты:

  1. Будущее игры:
    По словам представителей студии Arrowhead, в будущем игроков ожидают ивенты-коллаборации с другими вселенными.
    Однако все коллаборации будут временными — появления противников из других вселенных на постоянной основе не планируется.
  2. Каноничные враги:
    Разработчики намерены сохранить каноничных врагов хеллдайверов, к которым относятся Автоматоны, Тираниды и недавно добавленные Иллюминаты.
  3. Доступность и обновления:
    Даты старта ивентов-коллабораций будут сообщаться по мере готовности.

В настоящее время Helldivers 2 доступна только для PlayStation 5 и ПК.

Таким образом, студия Arrowhead планирует поддерживать интерес к игре с помощью временных событий, не изменяя основной состав врагов и сохраняя каноничность игрового мира.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
JohnTornton

чё с умишком голяк? придумать ничё не могут?
у сони куча игр с чем можно поколабиться бесплатно
и денег куча, чтобы поколабиться с другим владельцем

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Jarvis666

Игра умирает)

0
digitalkid
Разработчики намерены сохранить каноничных врагов хеллдайверов, к которым относятся Автоматоны, Тираниды и недавно добавленные Иллюминаты

Аааахаа.. почти выставили чуваков на кругленькую сумму. Там вообще Terminids, чтобы понятно кому денег не заносить.

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