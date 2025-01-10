Коллаборации в Helldivers 2 не планируют делать на постоянной основе

Создатели кооперативного шутера Helldivers 2 поделились планами на будущее игры, а также информацией о возможных коллаборациях с другими вселенными.
Основные моменты:
- Будущее игры:
По словам представителей студии Arrowhead, в будущем игроков ожидают ивенты-коллаборации с другими вселенными.
Однако все коллаборации будут временными — появления противников из других вселенных на постоянной основе не планируется.
- Каноничные враги:
Разработчики намерены сохранить каноничных врагов хеллдайверов, к которым относятся Автоматоны, Тираниды и недавно добавленные Иллюминаты.
- Доступность и обновления:
Даты старта ивентов-коллабораций будут сообщаться по мере готовности.
В настоящее время Helldivers 2 доступна только для PlayStation 5 и ПК.
Таким образом, студия Arrowhead планирует поддерживать интерес к игре с помощью временных событий, не изменяя основной состав врагов и сохраняя каноничность игрового мира.
чё с умишком голяк? придумать ничё не могут?
у сони куча игр с чем можно поколабиться бесплатно
и денег куча, чтобы поколабиться с другим владельцем
Игра умирает)
Аааахаа.. почти выставили чуваков на кругленькую сумму. Там вообще Terminids, чтобы понятно кому денег не заносить.