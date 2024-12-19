Коллаборация Helldivers 2 с Killzone не задалась: игроки возмущены ценами, а разработчики обещают прислушаться

Первая коллаборация в Helldivers 2 вызвала совсем не ту реакцию, на которую рассчитывали разработчики. Студия Arrowhead решила добавить в игру набор вещей из шутера Killzone, но геймеров неприятно удивили цены — за полную коллекцию просят целых 20 долларов. Это почти вдвое больше стоимости обычной премиальной заслуги.

В самом наборе вещи действительно интересные: новенькая штурмовая винтовка StA-52, стильный комплект брони AC-1 Dutiful со шлемом, крутой плащ Strength In Our Arms и особые украшения для профиля. Правда, даже если захотите купить только винтовку — придётся раскошелиться на 6-7 долларов.

Когда поднялся шум из-за цен, глава студии Шамс Джорджани сначала попытался успокоить игроков: дескать, деньги с продаж пойдут на создание бесплатного контента вроде Illuminate. Но потом всё-таки признал — в компании знали, что цены многим не понравятся, и сейчас внимательно следят за реакцией сообщества. Теперь в Arrowhead пытаются придумать, как сделать и цены приемлемыми, и контент интересным. Команда собирает данные о продажах новинок и изучает отзывы игроков — всё это должно помочь определиться с подходом к будущим коллаборациям.