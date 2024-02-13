Команда Helldivers 2 считает, что разработчики должны заслужить право на монетизацию своих игр

Helldivers 2 пользуется небывалым успехом на ПК и PlayStation 5. Продав 1 миллион копий за 3 дня после запуска, игра стала самым успешным релизом Sony на ПК.
В этом кооперативном шутере есть микротранзакции, но Йохан Пилестедт, директор Arrowhead Game Studios, считает, что они избежали подхода "pay-to-win". Он считает, что разработчики должны заслужить возможность зарабатывать на монетизации своих игр.
Я пристрастен, но мы действительно старались не делать игру p2w, даже несмотря на то, что предметы функционально отличаются. Единственный предмет, который можно купить, - это револьвер, который победит в любом конкурсе на звание "крутой пистолет". Единственная (небольшая) проблема в том, что он не так уж и хорош.
Отвечая на опасения игроков по поводу микротранзакций в Twitter, Пилестедт подчеркнул, что, хотя некоторые внутриигровые предметы имеют незначительные функциональные изменения, они постарались не делать их платными.
У игроков есть возможность поддержать нас, но мы никогда никого к этому не принуждаем.
Он с юмором признал, что единственным по-настоящему "платным" предметом является револьвер, но в шутку предупредил, что это не сильно изменит игру.
В Helldivers 2 используется другой подход к микротранзакциям. Игроки могут зарабатывать премиум-валюту, суперкредиты, в процессе игры, исследуя карты и обменивая медали.
"Право на монетизацию нужно заслужить" - я искренне верю в это. Если люди хотят поддержать эту игру, у них есть такая возможность, но мы никого не принуждаем к этому
Это избавляет от необходимости тратить реальные деньги и обеспечивает всем доступ к одному и тому же основному игровому процессу. Хотя косметические опции и некоторые другие предметы доступны для покупки, они не дают никаких несправедливых преимуществ, соблюдая целостность игрового баланса.
Позиция Пилестедта против эксплуатационной монетизации выделяется на фоне индустрии, наводненной лутбоксами, сезонными пропусками и постоянными микротранзакциями. Его убежденность в том, что разработчики должны "заслужить право" на монетизацию своих игр, говорит о стремлении обеспечить качественный геймплей, завоевать доверие игроков, а затем предоставить им дополнительные способы поддержки игры.
Если игра условно бесплатная. Но платить чтоб платить.🤣
Где она условно бесплатная?
Совсем уже зажрались???