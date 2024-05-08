Комьюнити-менеджера Helldivers 2, призывавшего игроков к протесту против решения Sony, уволили

Комьюнити-менеджер Helldivers 2 утверждает, что его уволили после призыва бороться с Sony, занижая оценки и оформлять рефанды с целью повлиять на решение Sony об обязательной привязке учетных записей PlayStation Network.
После того как на прошлой неделе было объявлено, что игроки Helldivers 2 на ПК будут вынуждены создавать учетные записи PSN, чтобы продолжить игру, на Sony и Arrowhead обрушилось цунами протестов. По мере того как шум протеста нарастал, комьюнити-менеджер Spitz начал активно призывать игроков высказывать свое мнение, поскольку это даст Arrowhead "больше возможностей в дискуссиях с Sony", чтобы добиться отмены решения. Вскоре после того, как Sony объявила об изменениях, на странице Helldivers 2 в Steam появилось более 200 000 негативных отзывов, и в итоге решение было отменено, но не без жертв.
На официальном канале Helldivers 2 Discord Spitz сообщил, что больше не является комьюнити-менеджером Arrowhead и вообще не работает на студию. Он также дали понять, что это не было его решение.
Как правило, это не очень хорошая идея - говорить людям, чтобы они возвращали деньги и оставляли негативные отзывы, если вы являетесь комьюнити-менеджером. Я ценю всю поддержку и еще больше ценю то, что все снова могут играть в игру без ограничений. Я знал, что иду на риск, говоря о возврате денег и негативных отзывах. Я остаюсь при своем мнении. Моя работа заключалась в том, чтобы представлять сообщество, что я и сделал. Я хотел работать в Arrowhead, потому что это моя самая любимая студия. Я получил этот шанс. Я благодарен за эту возможность. Я бы с радостью продолжил работать на них, если бы у меня был выбор, но это не зависит ни от меня, ни от кого-либо еще здесь. Я могу уйти счастливым, и я не хочу, чтобы у кого-то возникли проблемы из-за меня, особенно люди, к которым я по-прежнему отношусь с большой заботой и уважением.
Вау, какая свободная демократия. Какая свобода слова.
в первый раз?
Причем здесь свобода слова? Нанятый работник в открытую саботировал действия своего работодателя, какими бы они ни были. За такие приколы везде увольняют, не только в игро-студиях.
Давно демократия и работа - одно и тоже? У него была своя задача, которую он просрал. + как человек он гниль (на раз-два можно в дискорде его высказывания найти), заслужил.
Причём это здесь, соловья переслушали. Это обычная рабочая этика.
кратию, в слове демократия никто не убирал, и разумеется демос-это люди у власти, а не все люди в целом)
Ну что? Переобувайтесь обратно, ставьте снова низкие балы с требованием вернуть этому человеку работу! Посмотрим как демократия работает на самом деле!))
Скорее всего это было требование Sony. Да и призывать оставлять негативные отзывы конечно было не очень профессионально. Я думаю комьюнити бы само справилось с этим и без призывов.
Ну хз, я считаю что парень правильно поступил, кто-то должен был сказать комьюнити, что негативные отзывы и оформление возврата игры, помогут надавить на сони и у разработчиков будет больше шансов договорится с сони. Но сони конченные. Когда до разработчиков дойдёт, что без игроков они никто?
Ну это же другое, понимать надо
Была новость, что чуть не уволили, но, походу, всё-таки «Казнить, нельзя помиловать».
Жалко этого добряка... Зато ушел героем! Нужно отдать честь, он пожертвовал собой ради нашего будущего!
Каким героем? Этот токсичный дегр по началу хамить всем начал "рефанд офорили? так чё ноете тут". Потом начал стрелки переводить, мол, идите пишите плохие отзывы, главное меня не трожьте. Вот его и выкинули. Не туда, не сюда. Только о своей жопе пёкся.
Ты походу жопой читаешь новости.
А ты жопой думаешь. Прежде чем срать в следующий раз, сначала ПОДУМАЙ. Что именно ты хочешь до меня донести и потом пиши, а не свой высер из категории спам.
Вы зря его выгораживаете. Он переобулся когда понял, куда дует ветер. А сам этот чел с гнильцой. Погуглите его высказывания в дискорде.
Вот-вот. Но сейчас пегешеры его в святых мученников возведут.
А если я сначала тебя нахер пошлю, а потом скажу мол сорян чувак был не прав, будет ли считаться это переобуванием?
Признать свою ошибку - другое дело. Он же просто как змея на сковороде.
То майки, то сони одни конченые пи.........😡 // Антон Кондаков
Добро пожаловать в мир корпораций.
Только почему-то все молчат про то,что снова начали менеджеры,продвигать и поднимать тему привязки к ПСН,так что рано оценки игре вверх бахнули.
Отказались от обязательной привязки. Это главное.
Да что-то я сомневаюсь, что сони откажется от этого, (В Цусиме привязка нужна для кооп игры, и игру не сняли с продаж в не поддерживаемых регионах) просто пропихивать будет более мягко. Еще нет полноценного оффициального заявления разрабов,нет решения об снятой игре в 170 странах( я думаю, если привязка не нужна,то надо бы вернуть игру в продажу). Кроме писульки от сони,что мы вас услышали-ну на заборе тоже много можно написать.
В одной игре. Скоро выйдут еще и там привязка будет.
не просто не красиво а по крысиному, деньги то получили от издателя.
очередное доказательство стадного инстинкта.
пока стаду не скажешь что делать, оно палец о палец не ударит.
а без этого менеджера слабо было догадаться самостоятельно вернуть деньги и обрушить рейтинг?
обязательно нужно ждать приказа сверху..
вот так и живём 25 лет.
Конечно жаль его, но нужно было более серьезно головой думать, что говоришь или пишешь. Жизнь не игра и тут перепройти миссию не дадут или перезагрузиться.
Сидеть и молчать нельзя, он не в России.
Зато теперь бомживать можно.
Давно тебя в России какой-нибудь Яндекс может в ИК отправить за плохую работу?
Очень жаль, но это было ожидаемо, Sony не прощает
Думаю сони бы так мелко не била бы.
Думайте, кому вы заносите деньги!!!
Может всё же за то что он хамил игрокам ответами вида: "я думал ты уже оформил возврат и ушёл"?
А это не тот который сначала что то типа писал типа че то не нравится оформляйте рефаунд, а потом переобулся якобы он ваще за комунити и бла бла бла🧐 // Роман Непомнящий
ну вообще данный товарисч был известен весьма едкими замечаниями в сторону пользователей. типа "а чего это вы еще пишите? вы же уже ушли из игры" (его фраза в начале всей истории)
Мы не хотим вам продавать наши игры по нац. и этническим соображениям! Но господин мы хотим играть в ваши игры, продайте их нам, дорого.. Нет! Ну и ладно, мы купим ключик для отсталых и будем играть.. Хазехе, пусть покупают.. Включить привязку игры к сервису сони! Хехехехе .
Какая свобода слова великая у них ))) во всей красе, они еще чет учат там остальных))
Ну так его же не расстреляли, не сослали в гулаг, не посадили на бутылку, а всего лишь уволили
Насколько я знаю он сам тот еще мудак, который троллил недовольных покупателей.
По такому случаю нужно снова обрушить рейтинг игры.
Я вас так люблю что под дверь вашей конторе с большой заботой поднасру. Ну а как меня изгонят, бейте обидчиков моих. Ибо лик мой оскорбили, а персону в мученики возвели.
опущенцы от сони как всегда
Иронично, насколько игровая реальность переплетается с нашей. // Глеб Громов
Ой, ой, cumюнити менеджер нести Хi nya в интернет, он устать и ехать в санаторий отдых. Удар👊 // Глеб Громов
И превельно сделали. Капитализм вообщето, а он советовал мешать деньги зарабатывать издателям. Щас все у бытки на его повесят
Они сами себе чуть заработок не вырезали.
Калпитализм, сейчастье и тд
Ну мелкая корректировка)) но к слову при всем нытье игра не пострадала, даже с привязкой бы. У игры онлайн так и не упал. Привязку всеравно введут, мб через полгодика. А этот клоун которого уволили заслужил это, он просто не справился со своей работой и работал во вред фирме. Но большие клоуны те кто его героем считают))
Жаль что сони прогнулась под игроками,перестал их уважать.
Если я создам игру и игроки мне будут диктовать свои условия - пусть идут куда подальше, не нравится - не играйте. // Влад Винчестер
Только жаль, что единственное на что ты способен, это коммент в соцсети, а так да игроки бы многое потеряли не поиграв в безусловно "великую" игру которую бы ты создал и испытывали бы от этого огромные муки. Но мир не совершенен.
только жаль что ты только и способен говорить как кукла но не делать того что говоришь // Сергей Бессонов
Ты вообще не на чего не способен, игра провалилась с твоими решениями, и студия продержалась бы 2 года и пощёл бы ты обратно к себе в мухосранск
Здесь он вряд ли увидит, это трансляция комментариев с сайта playground // Jeck Darier