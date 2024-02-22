Кооперативный шутер Helldivers 2 был разработан на том же игровом движке, что и его предшественник

Генеральный директор компании-разработчика Helldivers 2, Arrowhead Game Studios, Йохан Пилестедт (Johan Pilestedt), обратился к социальной сети X (бывший Twitter), чтобы рассказать, что игра была создана на устаревшем игровом движке. Игра была создана на старом движке Bitsquid, переименованном в Stingray после его приобретения компанией Autodesk в 2014 году.

Однако поддержка Autodesk Stingray прекращена с 2018 года. Несмотря на это, до сих пор существует довольно много игр, использующих этот движок. Например, Warhammer 40,000: Darktide является еще одной современной игрой, которая до сих пор использует этот движок.

"Проект начался еще до того, как его прекратили", - сказал Пилестедт в эфире телеканала X, имея в виду прекращение поддержки движка Stringray. "Нашим сумасшедшим инженерам пришлось делать все без поддержки, чтобы довести игру до паритета с другими движками".

Стоит отметить, что смена игровых движков - это не то решение, которое студия может принять по своей прихоти, поскольку для перехода проектов с одного движка на другой требуется невероятный уровень инженерной проработки. Сама Arrowhead Game Studios была хорошо знакома с Autodesk Stingray, что, вероятно, сыграло свою роль в сохранении Helldivers 2 на старом движке.

Заявление Пилестедта стало ответом на сообщение 80lv, которое первоначально показало, что Helldivers 2 разрабатывалась на том же движке, что и ее предшественница.

Для сравнения, большинство современных видеоигр создаются на популярных сторонних игровых движках, таких как Unreal Engine, Unity или даже инди-движках, таких как GameMaker Studio или Godot.

В настоящее время Helldivers 2 доступна на PC и PS5.