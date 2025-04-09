Космодесантники в Helldivers 2? Производственный директор игры ответил на вопрос о коллаборации с Warhammer 40,000

В декабре 2024 года Helldivers 2 обзавелась первым кроссовером с Killzone, и уже к февралю этого года разработчики намекнули, что это явно не конец. В IGN решили спросить производственного директора игры Алекса Болла напрямую — а что насчёт коллаборации с Warhammer 40,000? И тот не стали ничего отрицать.

Болл рассказал, что работа над контентом по Killzone доставила им удовольствие, хотя и потрепала нервы. Дело в том, что команда не хочет, чтобы эти коллаборации выбивались из общего стиля Helldivers 2. Что касается именно Warhammer 40,000, то в Arrowhead, по словам Болла, немало фанатов этой вселенной. Да и вообще, в студии постоянно звучат самые разные идеи для новых кроссоверов:

Мы обсуждаем разные варианты. Насчёт Warhammer 40,000 пока ничего конкретного сказать не могу. Может быть? Кто знает, посмотрим. — Алекс Болл