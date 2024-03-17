Крейг Ли Томас, актер из вступительного ролика Helldivers 2, рассказал о своей зависимости от игры

Недавно у издания PC Gamer состоялось интервью с актером Крейгом Ли Томасом, который сыграл во вступительном ролике Helldivers 2. Но оказывается, что актера связывает с игрой не только вступительный ролик:
"Я не могу насытиться этой игрой. Я стремлюсь уничтожать жуков и автоматонов при каждой возможности." - сказал актер
Так же Томас рассказал про своё любимое оружие в игре - это автомат AR-23P Liberator Penetrator с режимом стрельбы очередями по три выстрела. По его словам, данное оружие возвращает его во времена игры в Halo 3, когда игрок ощущал себя единым механизмом со своим оружием. Томас также рассказал изданию, что хотя ему нравится уничтожать жуков, он все-таки больше предпочитает сражаться с автоматонами:
"Одна из моих любимых вещей в игре - это оказаться между двумя вражескими фракциями, но я должен признаться, что автоматонов я все-таки люблю больше. Убегать от четырех берсерков с бензопилой, когда минометный огонь уничтожает все вокруг, это словно каждый раз оказываться в фильме" - добавил актер
Крейг Ли Томас похвалил разработчиков из Arrowhead Game Studios за проделанную работу над игрой и отдельно отметил дружное сообщество Helldivers 2. По словам актера, по ходу игры он часто использует эмоцию "Объятия" и не намерен с ней расставаться.
Женится тебе, барин, надо :)
И как это повлияет? Как это вообще может б#ять повлиять?