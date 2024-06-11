Крупный патч для Helldivers 2 добавит свыше 100 улучшений

Arrowhead Game Studios выпустит масштабное обновление Helldivers 2 уже 13 июня 2024 года. Разработчики обещают свыше 100 изменений и исправлений, а также функции, о которых просили фанаты.
Патч устранит баг с бесконечными гранатами, добавит видимые линии снабжения, суперобразцы на шестом уровне сложности, лобби «только по приглашению» и многое другое. Список всех нововведений опубликуют с релизом апдейта.
Еще в конце мая 2024-го команда Helldivers 2 решила реже выпускать обновления. Такой подход позволит снизить нагрузку на разработчиков, детальнее изучать отзывы сообщества и повысить качество патчей.
По словам представителей Arrowhead, следующий апдейт хоть и будет «сильным», но на этом авторы не остановятся. Игру продолжат активно улучшать, отталкиваясь от запросов геймеров.
13 июня для Helldivers 2 также выйдет новая премиальная заслуга — Viper Commandos. Она добавит множество наград, в том числе штурмовую винтовку AR-23A Liberator Carbine, дробовик SG-22 Bushwhacker, а также броню PH-9 Predator и PH-202 Twigsnapper.
Надеюсь, в список этих улучшений, оптимизация попадёт ...
Странно, а где новости, что онлайн рухнул почти на 90% или в 10 раз?) А, за них не заплатили))
Уже плевать, всем плевать.
Игра не развивается, онлайн не позволяет выполнять функцию по защите локаций, оружие убито в хлам, красивых скинчиков нет.
Ой хорош а) щас иллюминатом введут в игру сразу побежишь играть))