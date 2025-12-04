Магмовые миры и Автоматоны: авторы Helldivers 2 запускают Into the Unjust

Разработчики кооперативного шутера Helldivers 2 объявили о свежем этапе сюжетной кампании под названием Into the Unjust. На этот раз игрокам предстоит вступить в бой с Автоматонами, которые незаконно добывают ресурсы на магмовых планетах, угрожая «управляемой демократии» Супер-Земли.

Трейлер, выполненный в стиле агитационной пропаганды, преподносит события от лица правительства. По версии Супер-Земли, бездушные машины беспощадно опустошают магмовые миры, вытягивая минералы, предназначенные для будущих поколений свободных граждан. Игрокам предлагается «сражаться с огнём при помощи свободы», защищая интересы цивилизации.

Этот сюжетный этап продолжает традицию игры — глобальная история развивается в зависимости от успехов сообщества. Каждый вклад игроков влияет на общий результат и будущее вселенной Helldivers 2.

Одновременно в игре появляется новый тип планет — раскалённые «миры магмы». Там бойцы встретят отряды Автоматонов, сражаясь среди гейзеров, пепла и потоков расплавленной лавы.

Помимо сюжетного расширения, студия Arrowhead показала серьёзную оптимизацию: размер файлов на ПК удалось сократить более чем на 80%. Апдейт уже доступен в публичной бета-версии и позволяет быстрее устанавливать игру, освобождая место на диске.