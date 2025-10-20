Морпехи США отметили свой 250-летний юбилей под гимн Helldivers 2

Во время торжественного празднования 250-летия Корпуса морской пехоты США неожиданно прозвучала музыка из видеоигры Helldivers 2. Событие, прошедшее 19 октября 2025 года, вызвало живой отклик в игровом сообществе, поскольку речь одного из командиров сопровождалась прямой отсылкой к популярному мем-фразе из игры — «Join the Helldivers!».
Командир роты Кейган Данлап, служащий в морской пехоте более одиннадцати лет и известный в сети как блогер с более чем миллионом подписчиков, начал своё выступление словами:
«Присоединяйтесь к морпехам! … Надеюсь, кто-то понял эту отсылку».
Эта фраза стала шутливым намёком на лозунг из Helldivers 2, где бойцы человечества вербуют рекрутов для защиты Супер-Земли. После выступления Данлапа на фоне церемонии зазвучала мелодия из игры, что окончательно подтвердилось опубликованным им видеороликом в социальных сетях.
В соцсетях новость быстро разошлась, и поклонники Helldivers 2 восприняли момент как символический — будто вымышленная борьба за «свободу и демократию» из игры вышла за пределы экрана и попала в реальные военные торжества. Для студии Arrowhead Game Studios, создавшей проект, это стало очередным примером того, как её сатирическая вселенная проникла в массовую культуру.
Интересно, что это не первый случай, когда Helldivers 2 становится частью реальных обсуждений вне игровой среды. После выхода игры в феврале 2024 года сообщество неоднократно привлекало внимание СМИ — от конфликта с обязательной привязкой PSN-аккаунтов до массовых протестов игроков, приведших к пересмотру политики издателя.
Тем временем внутри игрового сообщества продолжаются волнения из-за растущих технических проблем, которые разработчики Arrowhead Game Studios обещают исправить уже несколько месяцев. Несмотря на международное внимание к игре, фанаты всё чаще требуют конкретных обновлений и улучшений стабильности.
