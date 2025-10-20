ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.6 1 588 оценок

Морпехи США отметили свой 250-летний юбилей под гимн Helldivers 2

Gutsz Gutsz

Во время торжественного празднования 250-летия Корпуса морской пехоты США неожиданно прозвучала музыка из видеоигры Helldivers 2. Событие, прошедшее 19 октября 2025 года, вызвало живой отклик в игровом сообществе, поскольку речь одного из командиров сопровождалась прямой отсылкой к популярному мем-фразе из игры — «Join the Helldivers!».

Командир роты Кейган Данлап, служащий в морской пехоте более одиннадцати лет и известный в сети как блогер с более чем миллионом подписчиков, начал своё выступление словами:

«Присоединяйтесь к морпехам! … Надеюсь, кто-то понял эту отсылку».

Эта фраза стала шутливым намёком на лозунг из Helldivers 2, где бойцы человечества вербуют рекрутов для защиты Супер-Земли. После выступления Данлапа на фоне церемонии зазвучала мелодия из игры, что окончательно подтвердилось опубликованным им видеороликом в социальных сетях.

В соцсетях новость быстро разошлась, и поклонники Helldivers 2 восприняли момент как символический — будто вымышленная борьба за «свободу и демократию» из игры вышла за пределы экрана и попала в реальные военные торжества. Для студии Arrowhead Game Studios, создавшей проект, это стало очередным примером того, как её сатирическая вселенная проникла в массовую культуру.

Интересно, что это не первый случай, когда Helldivers 2 становится частью реальных обсуждений вне игровой среды. После выхода игры в феврале 2024 года сообщество неоднократно привлекало внимание СМИ — от конфликта с обязательной привязкой PSN-аккаунтов до массовых протестов игроков, приведших к пересмотру политики издателя.

Тем временем внутри игрового сообщества продолжаются волнения из-за растущих технических проблем, которые разработчики Arrowhead Game Studios обещают исправить уже несколько месяцев. Несмотря на международное внимание к игре, фанаты всё чаще требуют конкретных обновлений и улучшений стабильности.

80
37
Комментарии:  37
Ваш комментарий
MNM 777

А этот адмирал на юбилее тоже был ?

54
jaller0461

Могу ошибаться но вроде там всех повесточных с таких больших государственных должностей Трамп поувольнял, когда снова президентом стал. Теперь там ток нормальные люди.

22
Neko-Aheron jaller0461

Есть отдельный закон, который запрещает таким служить если они себя считают таковыми

7
MNM 777 jaller0461

Могли бы и пригласить героя , за былые то заслуги )

16
Alamut95

Я думал они только в фильмах кричат как обезьяны "У! У! У!", а оказалось и в реале так.

28
Indigo Night

а как подбадривают своих товарищей в нашей армии? ах да, никак.

2
Alamut95 Indigo Night

Лучше никак, чем это у у у.

Indigo Night Alamut95

Да ваще. Они еще там шутки шутят и смеются. Вообще звери. Как из леса сбежали.

1
aptem4ka

В игре весь этот стеб про демократию смешной, а в жизни как-то не очень

20
ZAUSA

Тут будет политота.

19
ant 36436

За Императора!

17
Луканец Влалимир

конечно! у них будет скоро новая форма! у рейджеров человек паук! у марпехов аквамена) вс сша филиал голливуда)

22
котогурец

Уж я за этим прослежу.

Спойлер

.

3
Wing42

Прикольно, умеют челы развлекаться.

18
STARKILLERMW2

На бумаге фирс большой а на деле хуй простой

11
besnovaty1986

дегенераты

10
H-DS

Че это они радуются под гимн противника?)

8
Рикочико

у Автоматонов тряска.

7
Саня 21

Посмотрите новый сериал Салаги! Он про новобранцев, которые только-только вступили в морпехи. Я смотрю видео и вижу на заднем плане, актеров из сериала. Кастинг прошел настолько точно, что актеры – ну просто вылитые настоящие морпехи из этих видео! Один в один!

7
kolinmah

Настоящие пехморы юсэй)

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ