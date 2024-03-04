Новый мод Helldivers 2 открывает мех, LAV и разведывательную машину на ПК

Новый мод Helldivers 2 разблокирует утекшие в сеть мех, LAV и разведывательную машину на ПК. На прошлой неделе несколько утечек показали, что популярная игра Arrowhead вскоре получит в предстоящем обновлении транспортные средства и мехи. Вскоре после этого появились первые игровые ролики игроков, использующих эти машины. Перенесемся на пару дней вперед: искусный моддер выпустил мод, который позволяет игрокам на ПК использовать мех, легкобронированную машину и разведывательную машину.
Этот мод, созданный GOD, заменяет файл игры по умолчанию в папке игры Helldivers 2. После замены файла пользователи смогут выбирать новые транспортные средства и мехи во время подготовки к миссии. По словам моддера, этот файл не заменяет броню или вооружение.
Будет интересно посмотреть, как Arrowhead отреагирует на этот мод в будущем. Разработчики уже подтвердили, что вскоре игроки смогут использовать меха-костюмы в качестве новой функции. Однако компания Arrowhead еще не подтвердила наличие управляемых транспортных средств.
Helldivers 2 теперь доступна по всему миру как для ПК, так и для PlayStation 5. Недавно, в связи с постоянным успехом игры, Arrowhead увеличила ограничение количества серверов игры до 700 000.
Не ставьте, античит может забанить
прям сейчас попробовал, через пару минут сам взорвался, а потом игра вылетела
а не забанят? а то жалко 5к
супергражданин
не жалко дешево