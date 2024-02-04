Новый видеоролик демонстрирует 13 минут геймплея Helldivers 2

Нельзя отрицать, что Sony начинает этот год на ура. Вскоре у нас появится возможность сыграть в Final Fantasy VII Rebirth, менее чем через месяц выйдет Rise of the Ronin, а 8 февраля игроки возьмут на себя роль жителей Суперземли, задача которых — истребить угрозу паразитов в Helldivers 2.

Arrowhead Game Studios и Sony ранее несколько раз показывали нам фрагменты последней части Helldivers, но теперь мы получили гораздо более обширные видеоролики, посвященные непосредственно игровому процессу. В Helldivers 2 главная цель — уничтожить вредителей, угрожающих нашей безопасности. Для этого игроков отправляют на различные миссии, в которых они должны выполнить различные задачи. Один из них — это, например, избавление от мутанта-переростка.

Прежде чем отправиться на миссии, игроки смогут решить, какое оружие они возьмут с собой. При игре с друзьями это может быть особенно важно, поскольку мы сможем гарантировать, что каждый игрок получит уникальное снаряжение, которое может оказаться решающим во время миссии.

Еще один аспект игры, на который обращают внимание создатели видео, заключается в том, что наш персонаж в схватке с большими червями кажется крайне хрупким. Это напрямую связано с игровой механикой, где в случае смерти данного персонажа его место занимает другой житель Суперземли, который начинает свою борьбу во имя свободы и демократии. Именно оружие и стратегемы (определенный тип специальных навыков) позволяют игроку почувствовать силу своих действий.

Нажав определенную комбинацию кнопок на D-pad, игрок может, например, вызвать сброс припасов или развернуть пушку, которая поможет нам разобраться с противниками. Это всего лишь несколько механик в Helldivers 2. Игра выглядит действительно хорошо, а сам игровой процесс предлагает множество возможностей, потому что игрок сам решает, как он решит достичь целей миссии. Однако вы должны быть осторожны, чтобы не взорвать других членов вашей команды при использовании взрывчатки.

Helldivers 2 дебютирует 8 февраля на PlayStation 5 и ПК.