Обновление 5.0.2 значительно уменьшило размер установочных файлов Helldivers 2 на ПК

С обновлением 5.0.2 экспериментальная «Slim» сборка Helldivers 2 стала новой стандартной сборкой на ПК. Уменьшен размер установочного файла Helldivers 2 на ПК на 85%. Nixxes нанес мощный удар по огромному размеру установки Helldivers 2, освободив ограниченное пространство для хранения данных у ПК-геймеров.

Старая, более объёмная версия Helldivers 2 для ПК останется доступной в течение ограниченного времени в качестве альтернативной сборки в Steam. Однако в ближайшем будущем эта сборка будет снята с поддержки. Это означает, что игроки Helldivers 2 смогут избежать обновления до урезанной версии игры в течение ограниченного времени.

Хорошая новость о «тонком» обновлении Helldivers 2 заключается в том, что у него нет недостатков. Оно не влияет на качество графики и минимально влияет на время загрузки. Пользователи SSD не заметят изменений во времени загрузки, а пользователи HDD увидят увеличение времени загрузки «на несколько секунд в худшем случае». Другими словами, Nixxes уменьшил размер установки Helldivers 2 более чем на 100 ГБ без каких-либо существенных недостатков. Следует отметить, что только 11% игроков Helldivers 2 на ПК установили игру на HDD-накопитель.

Наконец, после нескольких недель ваших отзывов и стресс-тестирования, мы готовы сделать узкую сборку ПК стандартной для всех игроков. Более крупную версию мы оставим в сети на короткое время, чтобы обеспечить плавный переход для всех; таким образом, у вас по-прежнему будет возможность вернуться к предыдущей версии, если вы этого захотите. После завершения этого перехода мы планируем в ближайшем будущем окончательно отказаться от большой сборки. – Примечания к обновлению 5.0.2

Изначально в ПК-версии Helldivers 2 использовалось дублирование данных для ускорения загрузки игры с жестких дисков. После тщательного анализа выяснилось, что это дублирование не является необходимым, даже для пользователей жестких дисков. Это позволило уменьшить размер установочного файла Helldivers 2 для ПК более чем на 100 ГБ без потери качества. Теперь размер установочного файла Helldivers 2 составляет менее 30 ГБ. Ранее он превышал 150 ГБ.