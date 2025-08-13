Обновление Light of Liberty для Helldivers 2 может выйти 26 августа

В сети появилась информация, что кооперативный шутер Helldivers 2 получит крупное обновление Light of Liberty («Свет свободы») уже 26 августа 2025 года. Слух запустил официальный аккаунт PlayStation France, опубликовавший пост с датой релиза. Позднее запись удалили, но внимательные пользователи Reddit успели сделать скриншот.

Подобная утечка уже случалась перед выходом апдейта Heart of Democracy, когда информацию преждевременно раскрыл чешский аккаунт PlayStation. Теперь многие считают, что официальный анонс Light of Liberty прозвучит на gamescom 2025.

Интересно, что именно 26 августа Helldivers 2 впервые выйдет на Xbox Series. Ходят слухи, что обновление может содержать кроссовер с Halo 3: ODST, что стало бы эффектным жестом в честь расширения платформенной аудитории.

ейчас Helldivers 2 доступна на PC и PS5.