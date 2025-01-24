Ограничение на покупку Helldivers 2 снято в 44 регионах

Несмотря на то, что Helldivers 2 была одним из самых сильных релизов 2024 года, она растеряла огромное количество игроков, потому что Sony пошла по неправильному пути. Печально известное требование PSN сделало игру недоступной в 177 странах, сократив ее базу игроков на ошеломляющие 97%.
Однако новое обновление SteamDB показывает, что ограничение на покупку было снято для различных регионов по всему миру. Таким образом, 44 региона были удалены из предыдущего списка с региональной блокировкой.
Хотя требование PSN еще не снято, удаление некоторых регионов является шагом в правильном направлении. Sony может удалить больше регионов из списка в будущем, но это еще предстоит выяснить.
Более того, это изменение может также последовать за другими играми PlayStation, такими как предстоящая Marvel’s Spider-Man 2.
Отмена ограничений на покупку в нескольких регионах — это позитивный шаг, но кажется каплей в море. Об этом уже много раз говорили, но требование PSN должно быть отменено раз и навсегда.
Ну наконец то на острове пасхи смогут поиграть в хеллдайверс. Осталось антарктиду
Обосравшиеся решили пару каках под ковёр спрятать? Интересно, что за "японская мудрость" сподвигла к решению о PSN изначально? Инвесторы в курсе, в каких дураков вложились?
Лол, на бермудах больше заняться нечем конечно))
Казахстан ждёт // Василий Колтун
У его не было своего псн
Я не силен в географии, но скорей всего количество игроков из этих стран составляют ничтожно малую часть онлайна, в пределах погрешности
Так и есть. В сумме пару процентов будет
Какая же это лютая дичь! Нищие африканские страны, банановые республики, мелкие островные государства и т.д. делали 97% онлайна игры, на крупнейшие игровые рынки (СА, Европа, Япония и т.д.) пришлось получается всего 3% игроков, самим-то не смешно такое выдавать. Всем адекватным прекрасно известно, что главная причина падения онлайна - отсутствие свежего контента и развития игры, людям просто надоедает игра и они уходят в другие проекты, возвращаются как правило, когда выкатывают крупные обновы, как это было с недавней Omens of Tyranny.
Четыре десятка мелких островных государства с общим населением где-то 1 млн. человек, а то поди и меньше, ну теперь-то онлайн точно взлетит, осталось еще открыть доступ африканцам, и все, Sony можно готовить мешки под бабки!
Да пошли они в попу, на пека ещё ладно, но на консолях эта игра нужна чисто для того чтобы бустить подписку, потому что иначе ты в неё не поиграешь.
"Республиканец спасает демократию"
все на островах из списка вместо моднейшей тусовки на пляжах побегут в этот средняк трешовенький играть 🤌