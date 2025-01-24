Ограничение на покупку Helldivers 2 снято в 44 регионах

Несмотря на то, что Helldivers 2 была одним из самых сильных релизов 2024 года, она растеряла огромное количество игроков, потому что Sony пошла по неправильному пути. Печально известное требование PSN сделало игру недоступной в 177 странах, сократив ее базу игроков на ошеломляющие 97%.

Однако новое обновление SteamDB показывает, что ограничение на покупку было снято для различных регионов по всему миру. Таким образом, 44 региона были удалены из предыдущего списка с региональной блокировкой.

Хотя требование PSN еще не снято, удаление некоторых регионов является шагом в правильном направлении. Sony может удалить больше регионов из списка в будущем, но это еще предстоит выяснить.

Более того, это изменение может также последовать за другими играми PlayStation, такими как предстоящая Marvel’s Spider-Man 2.

Отмена ограничений на покупку в нескольких регионах — это позитивный шаг, но кажется каплей в море. Об этом уже много раз говорили, но требование PSN должно быть отменено раз и навсегда.