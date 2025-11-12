Оказывается, Helldivers 2 была вдохновлена серией Halo сильнее, чем многие могли предположить

Небезызвестный теперь многим ютубер Muaxh03, раскрывающий мелкие детали по многим играм, выпустил видео по Helldivers 2, где рассказал об интересных фактах об игре.
Причем Arrowhead вдохновлялась именно играми от Bungie и по большей части теми, которые не связаны с Мастером Чифом напрямую.
Это Halo: Reach и Halo 3: ODST.
Самые главные факты:
- Коллаба с Halo 3: ODST привнесла в игру интро, вкратце описывающее текущее состояние войны с пришельцами. Такое же было и в ODST.
- Анимации перезарядки оружий в точности повторяют их оригинал из игр Bungie. Есть и некоторые новые, как например для ПП при взятом в левую руку щите.
- Космический флот Иллюминатов нападает на Супер-Землю практически также, как впервые флот Ковенантов в Halo: Reach
- ARG по Helldivers 2 упоминали год событий Halo: Reach и броню 117 для Мастера Чифа.
- Практически уязвимая пехота в саркастичной форме разговаривает со старшими по званию «Спартанцами» и «Адскими Десантниками» из обоих игр.
- Тяжелый вид противников Иллюминатов в виде громилы очень напоминает зомби «Потоп» из основной серии игр.
- У патрон от дробовика есть гравировка с бегомотом, отсылающая к пасхалке из всей серии, начиная с Combat Evolved.