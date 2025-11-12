Оказывается, Helldivers 2 была вдохновлена серией Halo сильнее, чем многие могли предположить

Небезызвестный теперь многим ютубер Muaxh03, раскрывающий мелкие детали по многим играм, выпустил видео по Helldivers 2, где рассказал об интересных фактах об игре.

Причем Arrowhead вдохновлялась именно играми от Bungie и по большей части теми, которые не связаны с Мастером Чифом напрямую.

Это Halo: Reach и Halo 3: ODST.

Самые главные факты: