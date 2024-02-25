Онлайн Helldivers 2 вновь побил рекорд - 800 тысяч одновременных игроков

Шутер от третьего лица Helldivers 2 вновь побил рекорд по одновременному онлайну игроков.
Действия Arrowhead Game Studios по увеличению числа пользователей в игре помогли. Пиковый онлайн шутера вырос до отметки в 800 тысяч геймеров на ПК и PlayStation 5, едва достигнув максимальной вместительности 24 февраля 2024 года.
На момент написания новости, в Helldivers 2 играют около 301 тысячи геймеров на ПК (Steam). При этом показатель может вновь вырасти к вечеру.
Напомним, релиз игры состоялся 8 февраля на ПК и PlayStation 5. Проект является продолжением Helldivers. Действия сиквела разворачиваются спустя столетие после событий первой игры. Суперземля одержала победу над своими противниками (Терминидами, Киборгами и Просветлёнными).
Максимум по steamdb было 450, откуда 800 ?
как я понял тут речь о совместном онлайне на ПК и плойке
35$ дороговато, жду скидки и можно взять, пока что в Pacific drive норм затянуло)
ждем когда для СНГ цены в связи с очередным падением рубля повысят до 50 баксов)
Чел,тут кал оф бонс и отряд самоубийств по 70$ стоят,это не игра дорогая,а у нас доходы маленькие.
сходи на работу, там деньги говорят раздают
Позор
Вот во что люди хотят играть, а не эта параша одиночная где пол игры кинцо. Поэтому у сони и проблемы
Параша набирает обороты
Зачем ты себя таким именем назвал? Странное имя