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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.8 232 оценки

Онлайн Helldivers 2 вновь побил рекорд - 800 тысяч одновременных игроков

Simple Jack
Новости

Шутер от третьего лица Helldivers 2 вновь побил рекорд по одновременному онлайну игроков.

Действия Arrowhead Game Studios по увеличению числа пользователей в игре помогли. Пиковый онлайн шутера вырос до отметки в 800 тысяч геймеров на ПК и PlayStation 5, едва достигнув максимальной вместительности 24 февраля 2024 года.

На момент написания новости, в Helldivers 2 играют около 301 тысячи геймеров на ПК (Steam). При этом показатель может вновь вырасти к вечеру.

Напомним, релиз игры состоялся 8 февраля на ПК и PlayStation 5. Проект является продолжением Helldivers. Действия сиквела разворачиваются спустя столетие после событий первой игры. Суперземля одержала победу над своими противниками (Терминидами, Киборгами и Просветлёнными).

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Егор Джа Летов

Максимум по steamdb было 450, откуда 800 ?

1
worys

как я понял тут речь о совместном онлайне на ПК и плойке

1
Лидер_Мур

35$ дороговато, жду скидки и можно взять, пока что в Pacific drive норм затянуло)

-4
Bupycop

ждем когда для СНГ цены в связи с очередным падением рубля повысят до 50 баксов)

-4
samosan

Чел,тут кал оф бонс и отряд самоубийств по 70$ стоят,это не игра дорогая,а у нас доходы маленькие.

0
w0oozy

сходи на работу, там деньги говорят раздают

-2
RickeyIMBA

Позор

0
caliskan

Вот во что люди хотят играть, а не эта параша одиночная где пол игры кинцо. Поэтому у сони и проблемы

-5
neeXXXT

Параша набирает обороты

-22
RickeyIMBA

Зачем ты себя таким именем назвал? Странное имя

4