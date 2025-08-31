По данным аналитиков, за несколько дней на Xbox было куплено свыше 600 тысяч копий Helldivers 2

По данным Alinea Analytics, за первые несколько дней после релиза Helldivers 2 на Xbox было куплено более 600 тысяч копий - впечатляющий показатель для проекта, ставшего первой игрой Sony на платформе Xbox.
Уже на следующий день после выхода президент Arrowhead сообщил о 500 тысячах одновременных игроках на всех платформах. В Steam их было около 160 тысяч, а оставшиеся ~340 тысяч пришлись на консоли, включая множество новичков на Xbox.
Особенно отмечают позитивное взаимодействие между сообществами: опытные игроки с PlayStation и ПК активно помогают новичкам, несмотря на сложные условия кроссплея и наличие дружественного огня.
По данным аналитиков, Helldivers 2 разошлась:
- Более 12 миллионов копий в Steam;
- Около 5 миллионов копий на PlayStation;
- Более 600 тысяч копий на Xbox.
Этот успех подтверждает, что качественный контент поддерживают независимо от платформы, а индустрия движется к большей доступности игр для всех.
Заслуженно хорошие продажи, такого экшена дикого ни в одном шутане нету на сегодня. Эффекты взрывов, бомбардировок, импакт от стрельбы, расчлененка - все сделано первокласно, единственная игра где нексген действительно ощущается. Единственное чего не хваает так это поддержки многопоточности для процов, игре нужны только физические ядра, чем больше тем лучше. Добавили бы хотя бы генерацию кадров, чтоб проц разгрузить. По факту игра в 100кадров в замесах работает только на процах от 13ого поколения с i5ого. 8ми ядерники просто ниже 60 кадров в диких замесах проседают.
И это хорошо.