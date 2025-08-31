По данным аналитиков, за несколько дней на Xbox было куплено свыше 600 тысяч копий Helldivers 2

По данным Alinea Analytics, за первые несколько дней после релиза Helldivers 2 на Xbox было куплено более 600 тысяч копий - впечатляющий показатель для проекта, ставшего первой игрой Sony на платформе Xbox.

Уже на следующий день после выхода президент Arrowhead сообщил о 500 тысячах одновременных игроках на всех платформах. В Steam их было около 160 тысяч, а оставшиеся ~340 тысяч пришлись на консоли, включая множество новичков на Xbox.

Особенно отмечают позитивное взаимодействие между сообществами: опытные игроки с PlayStation и ПК активно помогают новичкам, несмотря на сложные условия кроссплея и наличие дружественного огня.

По данным аналитиков, Helldivers 2 разошлась:

Более 12 миллионов копий в Steam;

Около 5 миллионов копий на PlayStation;

Более 600 тысяч копий на Xbox.

Этот успех подтверждает, что качественный контент поддерживают независимо от платформы, а индустрия движется к большей доступности игр для всех.