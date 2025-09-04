По мнению аналитиков, продажи Helldivers 2 на Xbox составили почти миллион копий за первую неделю

Helldivers 2, кооперативный шутер, изданный PlayStation, официально вышел на Xbox на прошлой неделе, и приём был поистине впечатляющим.

Игра быстро поднялась на вершину чарта в Xbox Store, а её стандартное издание за 39 долларов заняло первое место на протяжении всей недели. Даже издание Super Citizen за 59 долларов вошло в пятёрку лучших, конкурируя с такими тяжеловесами, как NBA 2K26 и EA SPORTS Madden NFL 26.

По данным Alinea Analytics, версия для Xbox была продана тиражом около 926 000 копий в течение шести дней после релиза. Для сравнения, в прошлом году на PlayStation 5 за тот же период было продано около 633 000 копий. Это заметный скачок, особенно для игры, продажи которой за первые три месяца на PS5 и ПК уже превысили 12 миллионов.

Дебют Xbox 26 августа совпал с выходом кроссовера Halo ODST Legendary Warbond, который не только привлёк внимание поклонников Xbox, но и возродил интерес среди игроков на ПК. Согласно данным SteamDB, в тот же день в Steam одновременно играли 167 795 игроков — это самый высокий показатель с апреля 2024 года.