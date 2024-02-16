По словам Фила Спенсера, он бы хотел увидеть игры от PlayStation и Nintendo на Xbox, но он не рассчитывает на это

Глава Xbox Фил Спенсер заявил, что хотел бы, чтобы Sony и Nintendo выпустили свои игры для Xbox, но пока не рассчитывает на это

В интервью журналисту Стивену Тотило, Спенсер сказал, что решение выпустить четыре игры для Xbox на других консолях не было направлено на то, чтобы заставить конкурентов последовать его примеру.

"Для меня это не какая-то система бартера", - объяснил Спенсер. "Мы делаем это для улучшения бизнеса Xbox".

Несмотря на это, Спенсер сказал, что, конечно же, будет рад появлению игр для других консолей на Xbox, и отметил, что это будет полезно, в частности, для многопользовательских игр, где создание большого онлайн-сообщества имеет большое значение для продолжительности жизни игры.

Когда я смотрю на такую игру, как Helldivers 2 - а это отличная игра, спасибо команде, выпустившей ее на PC и PlayStation, — я не совсем понимаю, кому в индустрии поможет то, что она не выйдет на Xbox. Если вы пытаетесь выкрутиться, чтобы сказать, что это кому-то помогло. Но я понимаю. В консольных играх есть наследие, что мы получаем выгоду, поставляя игры и не выкладывая их в других местах. Мы делаем то же самое.

Helldivers 2 вышла на PS5 и PC в один день и получила впечатляющие первые результаты на последней.

Спенсер также отметил, что Helldivers 2, которую Sony выпустила на PlayStation и ПК в один день, демонстрирует прекрасные результаты на персональных компьютерах.

Я хочу сказать, что доставка игр в большее количество мест и обеспечение их доступности для большего числа людей — это хорошая часть игрового бизнеса.

Ранее на этой неделе президент Sony и председатель совета директоров PlayStation Хироки Тотоки заявил, что компания должна быть "агрессивной", когда речь идет об улучшении показателей прибыли игрового подразделения, что, по его словам, может быть частично достигнуто за счет большего внимания к выходу игр от внутренних студий на ПК.

Во время общения с инвесторами Тотоки дал понять, что считает выпуск игр от внутренних студий "мультиплатформенным" путем, хотя затем уточнил, что имел в виду только ПК.