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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 1 014 оценок

По словам поддержки Steam, шутер Helldivers 2 сняли с продажи в странах без PSN по запросу Sony

butcher69
Новости

На прошлой неделе игра Helldivers 2 оказалась в центре внимания после того, как ее неожиданно изъяли из продажи в более чем 170 странах. Некоторые пользователи задавались вопросом, кто принял это решение об исключении игры из продажи в странах без поддержки PlayStation, и наконец-то мы получили ответ.

Появилось новое заявление от службы поддержки Steam, в котором говорится, что виновником ситуации была компания Sony.

Пользователь Reddit обратился в службу поддержки Steam, где ему сообщили, что игра недоступна в его регионе по вине издателя. Этот ответ поясняет, что не Steam стоит за удалением Helldivers 2 из продажи, а корпорация Sony.

В службе поддержки Steam также заявили, что не знают, когда игра вернется на платформу. По словам представителей Steam, подобные вопросы лучше задавать издателю.

Ghost of Tsushima на днях так же была убрана из продажи в 180 странах, и Sony пока никак не прокомментировала эту ситуацию.

22
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
bysaturn

Так это вроде очевидно

12
Без негатива

Хомякам нет

1
SULIK 712

а кто то сомневался?*

5
Без негатива

Хомяки, которые оправдывали сони

1
ТентаклЪ

Да, у нас на сайте даже такие были - прошлые темы почитай)

1
Bartalbi Bond Без негатива

А зачем маленьким пушистым зверькам, оправдывать человеческую компанию Сони?

0
MeduzaRUS Bartalbi Bond

🤣🤣🤣

0
z8TiREX8z

Харакири не иначе, сони вообще странные типы, другие бы радовались приливу бабла от успешной игры, которая у всех на слуху, а они сами же забивают гвоздь себе в гроб.

4
Astrallines

Ты не прав,важны не столько продажи, сколько новые рекруты в ряды сонибоев, которые будут оплачивать подписку. Совершенно неважно чья это будит игра по примеру той же колды, если сони будит получать абонентскую плату и процент от микро транзакций.$70+$60(год)+ микротранзакции. Деньги узкоглазики считать умеют, а вот фанбои нет.

1
Ganwor Astrallines

только проблема в том, что стран где есть эта подписка, гораздо меньше чем тех, где её нет. И кого они привлекать собрались?

0
Astrallines Ganwor

Это более реалистичный подход, чем обещание широкого Фила загнать 3 миллиарда игроков в гейпасс =) Не разбрасываются на то что не могут контролировать.

1
luVol

Из корежит, что их хорайзены, год оф вары, челпауки всякие не имели и близко таких продаж на пк. Тут на независимой студии решили отыграться за это с экспериментами

0
Гасен

Около 200 стран в мире, сняли с продаж в 170 стран))) мда.

2
Кей Овальд

Это было очевидно, но хорошо, что есть пруф.

0
Alex Row

Знаете, до сих пор порой мягко говоря, спорные решения многих издателей, зачастую имели какое-никакое объяснение/оправдание. Но выходки сони просто за гранью понимания.

0
Artery Kaulitz

Ожидаемо, Steam не отказывается от геймеров, как это делает Sony

0
Han Yslat

Я так понимаю слухи правдивы о том, что они хотят одновременно выпускать свои игры на консолях и пк, поэтому слух о привязке к аккаунту игр для борьбы с пиратством, на подобие онлайн игр видимо тоже правда.

-1
DarkScorpius

Как одно с другим связано? Привязка игр к аккаунту далеко не только ради борьбы с пиратством. Что кстати в случае сингл-игр работать все равно не будет, так как система защиты в продуктах Сони отсутствует.

-1
Han Yslat DarkScorpius
Что кстати в случае сингл-игр работать все равно не будет, так как система защиты в продуктах Сони отсутствует.

А вот это уже не факт, хз что им там взбрело, но раз даже сейчас на попятную не пошли, значит видимо что то да будет.

0
jkneomaster

Как выглядит Сони в глазах игроков 180 стран мира!!

-1
Сережаа

Скорее уж так

0