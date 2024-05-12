По словам поддержки Steam, шутер Helldivers 2 сняли с продажи в странах без PSN по запросу Sony

Командный шутер от третьего лица. Действие игры разворачивается в далёком будущем, где элитные отряды Адских Десантников сражаются за свободу и безопасность Супер-Земли по всей галактике, противостоя бесчисленным инопланетным угрозам.
Игроки берут на себя роль бойцов Адского Десанта — самой могущественной армии в истории человечества. Их задача — освобождать планеты от враждебных пришельцев, защищая основы цивилизации Супер-Земли: свободу, мир и демократию. Каждая миссия переносит отряд на новую планету со своими условиями, ландшафтами и противниками.
Игровой процесс Helldivers 2 сочетает в себе напряженные перестрелки, тактическое взаимодействие и использование разрушительных спецсредств. Арсенал игроков включает в себя широкий выбор футуристического оружия: от скорострельных пулеметов и дальнобойных снайперских винтовок до опустошительных огнемётов и ракетных установок. Кроме того, Десантники могут призывать на поле боя поддержку в виде турелей, орбитальных ударов, боевых дронов и других стратагем, способных переломить ход сражения.
Враги в игре отличаются разнообразием, непредсказуемостью и смертоносностью. Каждый вид инопланетян обладает уникальными особенностями, тактикой и повадками. Среди противников встречаются как орды мелких, но многочисленных существ, так и внушительные боссы, требующие слаженной командной работы для победы над ними. ИИ врагов постоянно адаптируется, заставляя игроков менять стратегию и импровизировать.
Стоит отметить, что игра поощряет слаженную командную работу. Каждый класс персонажей обладает уникальными способностями и снаряжением, дополняя возможности других членов отряда. Совместное использование стратагем, грамотное распределение ролей и взаимовыручка — залог успеха миссии. За успешное выполнение заданий и проявленный героизм бойцы получают ценные награды и улучшения, которые можно использовать для развития своего персонажа, отряда и даже боевого корабля.
Что касается визуального ряда, то Helldivers 2 погружает в мрачную и беспощадную атмосферу далёкого будущего. Детализированные модели персонажей, инопланетных существ и окружения, кинематографичные эффекты и реалистичная физика создают ощущение масштабности происходящего. Сражения на экране выглядят кроваво и брутально: разлетающиеся части тел врагов, брызги крови, разрушаемость обстановки — всё это передаёт беспощадность и хаос войны.
Так это вроде очевидно
Хомякам нет
а кто то сомневался?*
Хомяки, которые оправдывали сони
Да, у нас на сайте даже такие были - прошлые темы почитай)
А зачем маленьким пушистым зверькам, оправдывать человеческую компанию Сони?
🤣🤣🤣
Харакири не иначе, сони вообще странные типы, другие бы радовались приливу бабла от успешной игры, которая у всех на слуху, а они сами же забивают гвоздь себе в гроб.
Ты не прав,важны не столько продажи, сколько новые рекруты в ряды сонибоев, которые будут оплачивать подписку. Совершенно неважно чья это будит игра по примеру той же колды, если сони будит получать абонентскую плату и процент от микро транзакций.$70+$60(год)+ микротранзакции. Деньги узкоглазики считать умеют, а вот фанбои нет.
только проблема в том, что стран где есть эта подписка, гораздо меньше чем тех, где её нет. И кого они привлекать собрались?
Это более реалистичный подход, чем обещание широкого Фила загнать 3 миллиарда игроков в гейпасс =) Не разбрасываются на то что не могут контролировать.
Из корежит, что их хорайзены, год оф вары, челпауки всякие не имели и близко таких продаж на пк. Тут на независимой студии решили отыграться за это с экспериментами
Около 200 стран в мире, сняли с продаж в 170 стран))) мда.
Это было очевидно, но хорошо, что есть пруф.
Знаете, до сих пор порой мягко говоря, спорные решения многих издателей, зачастую имели какое-никакое объяснение/оправдание. Но выходки сони просто за гранью понимания.
Ожидаемо, Steam не отказывается от геймеров, как это делает Sony
Я так понимаю слухи правдивы о том, что они хотят одновременно выпускать свои игры на консолях и пк, поэтому слух о привязке к аккаунту игр для борьбы с пиратством, на подобие онлайн игр видимо тоже правда.
Как одно с другим связано? Привязка игр к аккаунту далеко не только ради борьбы с пиратством. Что кстати в случае сингл-игр работать все равно не будет, так как система защиты в продуктах Сони отсутствует.
А вот это уже не факт, хз что им там взбрело, но раз даже сейчас на попятную не пошли, значит видимо что то да будет.
Как выглядит Сони в глазах игроков 180 стран мира!!
Скорее уж так