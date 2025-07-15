По словам разработчиков Helldivers 2 продолжит получать контент в течение нескольких лет

Менеджер сообщества Helldivers 2 заявила, что у шутера уже есть планы «на ближайшие несколько лет».

До этого было отражено вторжение Иллюминатов на Супер-Землю, и хотя мы потеряли множество великих мегаполисов и нашего президента, обитатели Супер-Земли восстановятся. Нам нужно сохранять бдительность, зная, что Иллюминаты могут снова попытаться ввязаться в драку в будущем. Мы не знаем, когда это произойдёт и как Иллюминаты попытаются нанести ответный удар, но, похоже, один из менеджеров сообщества игры знает.

Менеджеру сообщества Arrowhead Кэтрин «Baskinator» Баскин недавно задали вопрос в Discord-сообществе Helldivers 2 о том, насколько хорошо она знает, что произойдёт в будущем. Баскин ответила: «Я знаю, что ждёт Helldivers в ближайшие несколько лет», но добавила, что это «может измениться».

Баскин поясняет: «Мне важно знать это, чтобы я могла помогать развивать и вовлекать сообщество в нашу деятельность».

Поэтому Баскин, вероятно, уже знает, когда фракция Просвещенных вернется в игру.

Очевидно, что предварительное планирование — отличная стратегия для успешной игры-сервиса. Разработчики Marvel Rivals подтвердили, что второй сезон был завершён за месяц до этого, а в третий и четвёртый сезоны вложено немало труда. Баскин признаёт, что порой это бывает непросто.

«Я работаю над этим проектом уже много лет и ждала кое-чего из этого с тех пор, как начала работать в компании». «Но всё получается само собой. Ничего не происходит раньше времени».