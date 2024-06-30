После первоначального успеха Helldiver's 2 потеряла 90% игроков и не показывает признаков восстановления

Helldivers 2, которая должна была стать для Sony большим доказательством того, что она может войти в мир успешных игр-сервисов, потеряла 90 % игроков и не подает признаков восстановления
Спустя несколько месяцев после запуска игры ее популярность резко упала, и, несмотря на новые дополнения и повороты сюжета галактической войны, ничего не изменилось.
Одновременный выход Helldivers 2 на PlayStation и PC помог игре стать хитом, особенно на PC, где через две недели после запуска число одновременных игроков достигло 458 709. Но это был действительно пик, и за четыре месяца количество одновременных игроков снизилось на 90 %, до 44 093. Таким образом, игра постоянно находится за пределами топ-10. Самый просматриваемый Twitch-стрим игры на данный момент насчитывает 56 зрителей.
Это важно, потому что это игра с живым сервисом. Это тот тип игры, на который Sony хотела оказать влияние и добиться постоянного успеха, а не только первоначального. Sony может продавать множество копий однопользовательских игр, и нет ничего страшного в том, что количество игроков быстро падает, как только они заканчивают игру. Но 'закончить' Helldivers невозможно — в игре постоянно добавляются новые предметы снаряжения, косметика, крупные заказы и новые фронты войны. Если посмотреть на цифры, то значительного всплеска не было, кроме короткого подъема во время массового вторжения автоматов, но интерес резко упал через неделю, и с тех пор игра продолжает быстро терять игроков.
Другая проблема - формат, как в плане контента, так и в плане монетизации. Эта игра не анонсировала никаких крупных расширений, как другие PvE-игры. Кроме того, в Helldivers 2 одна из самых дружелюбных к игрокам систем монетизации - премиум-валюту можно легко заработать в игре. Отличный вариант для нас, но не идеальный для Sony, где весь смысл такого формата заключается в значительном постоянном доходе, и еще менее идеальный для 90% игроков, чем на старте.
Не стоит так же забывать, что Sony сделала все, чтобы убить эту игру. После истории с привязкой PSN-аккаунтов Sony сняла с продажи Helldivers 2 в более чем 170 странах (тех, которые изначально не поддерживали PSN), в результате чего десятки тысяч людей больше не могут нормально приобрести игру.
Очень хорошо. Парашная сони получила отличную реакцию на свою привязку к псн.
Так сони же сама пыталась убить хеллдайверс, вот собственно и получила
И это нормально. Остаются лишь задроты, а у остальных работа :)
Сони пи*****ы потому что
Дык ну а по сколько раз можно одни и те же миссии делать пока не надоест, думаю большинство каждую миссию раз по 5 прошли и всё, разрабы должны каждый месяц новые миссии добавлять, если не могут значит онлайн больше и не будет.
Ну, не идеально, конечно, но всё равно ужасно.
Улыбнуло. А сколько было хвалебных отзывов и прочего пиар бреда. Видимо пиар закончился(возможно и финансово здорово урезали) и настало утро после пьянки с соотвествующим похмельем(кол-во игроков). Но самое печальное сегодня последний день июня а игра вышла в начале февраля в релиз. Вообще не давняя история с привязкой и победой временной от нее. Не кажется такой и случайностью а возможно это была пиар акция для поддержания интереса через т.н. черный пиар и "победу добра над злом" в итоге. Хотя думаю пиарщики и игроделы все равно подняли бабла хорошо.
там просто нет нового контента, около 5 стратегем за все время добавили, и бп 4 штуки, уже все карты пройдены перепройдены на всех сложностях
Кто-то ушел новые пришли а даже этого нет так что думаю тут дело не в наполнении. Об этом тоже в новости указывается. Я поэтому так и написал.
новые не приходят в этом и проблема, 180 стран под запретом
Придурки! Конкретный выстрел в ногу! :)))
на нынешний онлайн смотреть не самое правильное дело, как бы, лето за окном, во всех играх онлайн в такие периоды проседает. но и отрицать очевидное тоже не стоит, мало контента( вроде бы в июле должны появиться иллюминаты, могут поднять онлайн); миссии хоть и появляются новые каждый месяц, но обычно по 1 только; сони которая подтерлась игроками и отменила продажу игры, что уменьшает приток новых игроков;
Закономерный итог, даже хорошие игры теряют онлайн, ибо пресытилось. Высокий онлайн только в дрочильнях безмозглых держится годами, которые приносят какую то прибыль играющим (кс, дота и им подобные), за счет продажи выбитых внешек
потому что баги надо исправлять, уже как месяц из миссии выкидывает после 5 минут
Ещё одна игра на пару месяцев популярности как и palworld
Не тут другое игра до херни с Сони могла бы стать готи а после дня Х всем на игру стало пХ
Ну palworld ведь все еще в раннем доступе находится. Об этом кстати редко указывают. Так что может она и не выберится из него вообще. А может и к релизу это донантная поймойка снова пиар включит. И мы о ней услышим из каждого утюга.)
Нужно было делать сюжетку, а просто пострелушки на картах // Евгений Сафронов
Да это просто тупая игра и очень скучная.
И особенно твой тупой и очень скучный комментарий