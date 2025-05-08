Премиальная боевая заслуга "Мастера церемонии" Helldivers 2 с новым оружием, броней и многим другим начнется уже 15 мая

Дата выхода Helldivers 2 Masters of Ceremony Warbond — 15 мая. Это подтвердил Arrowhead в блоге PlayStation.
Это крутое время для фанатов Helldivers 2. Известный инсайдер сообщил, что в месте предстоящей «вечеринки сингулярности» «проводятся испытания для вторжения Иллюминатов», в то время как Arrowhead уже подтвердила некоторые исправления для предстоящего следующего обновления. Несмотря на все это волнение, разработчик только что раскрыл дату выхода Helldivers 2 Masters of Ceremony Warbond вместе с захватывающим новым оружием, броней и прочими улучшениями.
Согласно PlayStation Blog, R-2 Amendment прорезает «жуков как по маслу с прикрепленным штыком для ближнего боя и магазином на 20 патронов». Между тем, CQC-2 Sabre «вдохновит вас возглавить атаку и вонзить свой клинок в сердце наших врагов».
Что касается гранаты G-142 Pyrotech, то это мощная граната, которая «будет вращаться и осыпать окружающее пространство искрами, прежде чем торжественно взорваться, превратившись в огненный шар».
Наконец, два новых комплекта брони: «Командир парада RE-1861 несет в себе престиж старой школы, будучи при этом достаточно легким, чтобы выдерживать пыл битвы», а RE-2310 Почетный страж — это «традиционный, но закаленный в боях» комплект брони.
Ниже приведено, что включено в Warbond:
- Основное оружие – поправка R-2
- Вторичное оружие – CQC-2 Sabre
- Комплект брони – RE-1861 – Командир парада
- Комплект брони – RE-2310 – Почетный караул
- Стратагема – CQC-1 Один истинный флаг
- Усилитель – Сканер образцов
- Метательное – G-142 Pyrotech
- Плащ – Скромные регалии
- Мыс – Объятия Федерации
- Баннер игрока – Humble Regalia
- Баннер игрока – Объятия Федерации
- Эмоции и победные позы – Lockstep
- Звание игрока – Награжденный герой
В дополнение к этому новому набору, который появится на следующей неделе, 13 мая состоится «вечеринка сингулярности». Хотя это и не официально, похоже, что это может стать домом для вторжения Иллюминатов, и если это так, вы определенно захотите оказаться на поле боя вместе со своими товарищами с Суперземли.
Ппц, за это ведь еще кто-то деньги взял, а кто-то их дал...
Копирка с Криговцев
А это плохо?
О да, Криговцы же таааакииииеее оригинальные, и соооооовсеееееем не стопроцентно скопированы с настоящих немецких войск.
Ничуть. До этого были ЗВ