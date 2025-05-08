Премиальная боевая заслуга "Мастера церемонии" Helldivers 2 с новым оружием, броней и многим другим начнется уже 15 мая

Дата выхода Helldivers 2 Masters of Ceremony Warbond — 15 мая. Это подтвердил Arrowhead в блоге PlayStation.

Это крутое время для фанатов Helldivers 2. Известный инсайдер сообщил, что в месте предстоящей «вечеринки сингулярности» «проводятся испытания для вторжения Иллюминатов», в то время как Arrowhead уже подтвердила некоторые исправления для предстоящего следующего обновления. Несмотря на все это волнение, разработчик только что раскрыл дату выхода Helldivers 2 Masters of Ceremony Warbond вместе с захватывающим новым оружием, броней и прочими улучшениями.

Согласно PlayStation Blog, R-2 Amendment прорезает «жуков как по маслу с прикрепленным штыком для ближнего боя и магазином на 20 патронов». Между тем, CQC-2 Sabre «вдохновит вас возглавить атаку и вонзить свой клинок в сердце наших врагов».

Что касается гранаты G-142 Pyrotech, то это мощная граната, которая «будет вращаться и осыпать окружающее пространство искрами, прежде чем торжественно взорваться, превратившись в огненный шар».

Наконец, два новых комплекта брони: «Командир парада RE-1861 несет в себе престиж старой школы, будучи при этом достаточно легким, чтобы выдерживать пыл битвы», а RE-2310 Почетный страж — это «традиционный, но закаленный в боях» комплект брони.

Ниже приведено, что включено в Warbond:

Основное оружие – поправка R-2

Вторичное оружие – CQC-2 Sabre

Комплект брони – RE-1861 – Командир парада

Комплект брони – RE-2310 – Почетный караул

Стратагема – CQC-1 Один истинный флаг

Усилитель – Сканер образцов

Метательное – G-142 Pyrotech

Плащ – Скромные регалии

Мыс – Объятия Федерации

Баннер игрока – Humble Regalia

Баннер игрока – Объятия Федерации

Эмоции и победные позы – Lockstep

Звание игрока – Награжденный герой

В дополнение к этому новому набору, который появится на следующей неделе, 13 мая состоится «вечеринка сингулярности». Хотя это и не официально, похоже, что это может стать домом для вторжения Иллюминатов, и если это так, вы определенно захотите оказаться на поле боя вместе со своими товарищами с Суперземли.