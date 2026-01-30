Продажи Helldivers 2 достигли 20 млн копий, из которых 13 млн - на ПК

С момента выхода на PS5 и ПК в феврале 2024 года, а затем и на Xbox Series в августе, Helldivers 2 разошлась тиражом более 20 миллионов копий по всему миру. По крайней мере, так утверждается в новой статье Alinea Analytics.

Что касается физических и цифровых продаж, игра от Arrowhead Game Studios принесла более 700 миллионов долларов валового дохода. Кроме того, 13,1 миллиона копий было продано в Steam, 5,6 миллиона — на PlayStation и 1,6 миллиона — на Xbox.

Наконец, в декабре 2025 года в Helldivers 2 играли 3,6 миллиона человек, и, по сообщениям, более 250 000 из них провели в игре более 500 часов.