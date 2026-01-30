Продажи Helldivers 2 достигли 20 млн копий, из которых 13 млн - на ПК

С момента выхода на PS5 и ПК в феврале 2024 года, а затем и на Xbox Series в августе, Helldivers 2 разошлась тиражом более 20 миллионов копий по всему миру. По крайней мере, так утверждается в новой статье Alinea Analytics.
Что касается физических и цифровых продаж, игра от Arrowhead Game Studios принесла более 700 миллионов долларов валового дохода. Кроме того, 13,1 миллиона копий было продано в Steam, 5,6 миллиона — на PlayStation и 1,6 миллиона — на Xbox.
Наконец, в декабре 2025 года в Helldivers 2 играли 3,6 миллиона человек, и, по сообщениям, более 250 000 из них провели в игре более 500 часов.
Враньё. Все знают, что на пк одни пираты сидят, не покупающие игры.
Это онлайн игра
ну я помню застал обсуждение как консольщики говорили что консоли давно подмяли под себя большую часть рынка гейминга а тут то по статистике выходит что консоли имеют меньшую долю рынка гейминга
EА кстати про продажи БФ6 говорила, что бОльшая часть на пк
700 лямов, а уборщики завозят раз в месяц по 1 платному бп с 0 изменений)
как это с 0 ? а как же баги? а как же новые нерфы в ко-оп игре?
В положительном смысле)
ну да, если за обнову ничего не понерфили - обнова норм)))
Ну кто бы сомневался.