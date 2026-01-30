ЧАТ ИГРЫ
Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.6 1 624 оценки

Продажи Helldivers 2 достигли 20 млн копий, из которых 13 млн - на ПК

monk70 monk70

С момента выхода на PS5 и ПК в феврале 2024 года, а затем и на Xbox Series в августе, Helldivers 2 разошлась тиражом более 20 миллионов копий по всему миру. По крайней мере, так утверждается в новой статье Alinea Analytics.

Что касается физических и цифровых продаж, игра от Arrowhead Game Studios принесла более 700 миллионов долларов валового дохода. Кроме того, 13,1 миллиона копий было продано в Steam, 5,6 миллиона — на PlayStation и 1,6 миллиона — на Xbox.

Наконец, в декабре 2025 года в Helldivers 2 играли 3,6 миллиона человек, и, по сообщениям, более 250 000 из них провели в игре более 500 часов.

TheNikolay00

Враньё. Все знают, что на пк одни пираты сидят, не покупающие игры.

Vinden

Это онлайн игра

darcs600 Vinden

ну я помню застал обсуждение как консольщики говорили что консоли давно подмяли под себя большую часть рынка гейминга а тут то по статистике выходит что консоли имеют меньшую долю рынка гейминга

TheNikolay00 darcs600

EА кстати про продажи БФ6 говорила, что бОльшая часть на пк

Listoman

700 лямов, а уборщики завозят раз в месяц по 1 платному бп с 0 изменений)

AGS37

как это с 0 ? а как же баги? а как же новые нерфы в ко-оп игре?

Listoman AGS37

В положительном смысле)

AGS37 Listoman

ну да, если за обнову ничего не понерфили - обнова норм)))

sa1958

Ну кто бы сомневался.

