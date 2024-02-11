Продажи Helldivers 2 составили около 1 миллиона копий

Несмотря на некоторые проблемы с подбором игроков на старте, Helldivers 2 от Arrowhead Game Studios демонстрирует хорошие результаты. Кооперативный шутер от третьего лица также является самой продаваемой игрой в Steam и самым успешным релизом PlayStation Studios на ПК.
Генеральный директор студии Йохан Пилестедт сообщил в Twitter: "Сейчас мы около миллиона". Выпустит ли Sony заявление о продажах, сказать сложно (хотя он "никогда не понимал, почему это должно быть секретом"). Тем не менее, Пилстедт подтвердил, что разработчик "по крайней мере, перевыполняет прогнозы". Что касается распределения продаж между PC и PS5, то оно "примерно 50:50 - сейчас все происходит очень быстро".
Helldivers 2 - продолжение шутера с видом сверху Helldivers. Это шутер от третьего лица, в котором Супер-Земля снова сражается с Терминидами на разных планетах. Новая фракция, Автоматоны, также представляет угрозу, и игроки участвуют в масштабной кампании Галактической войны, чтобы дать им отпор.
Helldivers 2 бесплатно получит новых врагов, биомы и цели, а также сюжетные обновления для развития сюжета Галактической войны.
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