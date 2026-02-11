Провал на Киберстане может изменить всю войну: геймдиректор Helldivers 2 - о ставках вторжения

В Helldivers 2 стартовал самый масштабный конфликт со времён обороны Супер-Земли — вторжение на Киберстан, родной мир автоматонов и вернувшихся киборгов. Однако его исход не предрешён. Как заявил в интервью IGN игровой директор Микаэль Эрикссон, победа игроков не гарантирована, а последствия затронут весь ход Второй галактической войны.

По словам Эрикссона, Helldivers 2 остаётся живой историей, которая развивается через успехи и поражения сообщества. «Мы не знаем, выиграют ли они. Мы не знаем, проиграют ли они», — отметил он, подчеркнув, что результат напрямую повлияет на карту конфликта. В прошлом игроки уже становились свидетелями уничтожения планет — и даже голосовали за такие решения.

Сейчас десантникам предстоит уничтожить 700 миллионов автоматонов, чтобы закрепиться на Киберстане. Это лишь первый этап операции, начатой после появления данных о похищении чертежей «Звезды Мира» — оружия, способного превратить планету в чёрную дыру. В случае провала враг может получить возможность стирать миры с галактической карты.

В Arrowhead сравнивают мета-игру с настольной RPG: у студии есть «гейм-мастер», который управляет развитием событий. При этом разработчики готовы к любому исходу, поддерживая баланс — пока идёт штурм Киберстана, другие фракции могут захватывать новые сектора. По словам Эрикссона, цель команды — не только война, но и создание общих, запоминающихся моментов для игроков.