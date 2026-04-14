Работа над фильмом по Helldivers переходит в стадию пре-продакшна

Компания Sony анонсировала полнометражную адаптацию игры Helldivers еще в январе 2025 года, назначив мировую премьеру на 10 ноября 2027 года. На текущий момент подтверждено, что одну из ролей в грядущем блокбастере исполнит Джейсон Момоа, однако подробности о его персонаже пока не разглашаются.
Выступая на выставке CinemaCon, режиссер проекта Джастин Лин сообщил, что активная стадия подготовки к производству начнется в течение ближайших двух недель. При этом создатели фильма сохраняют интригу: информация о сценарии и других участниках актерского состава по-прежнему держится в строгом секрете.
В связи с тем что проект на данный момент находится на ранней стадии производства, первые промо-материалы появятся не скоро. До тех пор поклонникам франшизы придется набраться терпения и лишь следить за новостями о подготовке к производству и возможными инсайдами с площадки.
Что бы посмотреть фильм, надеюсь, не обязательно надо будет в псн регаться?
Мля ! Пацаны , если в фильм они засунут Каспера Ванилина ( аки старого генерала или полковника , который с повязкой на глазу и с сигарой будет раздавать приказы из кабинета или из мостика корабля ) ... Это вообще будет эпично