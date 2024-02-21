Разработчик Helldivers 2 назвал причину обилия шуток и веселья в игре

Креативный директор кооперативного шутера Helldivers 2 Йохан Пилестедт объяснил причину обилия юмора в игре. Как оказалось, разработчик проводил много времени за ролевыми настолками, но не в классическом формате, а P&P. В таком стиле игры участники сами наполняют сессию шутками и создают нелепые ситуации, даже если изначальный концепт этого не предполагает. Этот же принцип и перешел в Helldivers 2. На протяжении забега персонажи задорно и иногда нелепо комментируют события на поле боя, что выглядит еще комичнее с учетом сеттинга.
Игроки высоко оценили подход разработчиков. Helldivers 2 продолжает занимать лидирующие позиции в чартах даже несмотря на проблемы с серверами.
В этой игре самая главная шутка это тимкиллинг. Никогда так не смеялся, постоянно летая тушей по карте от мортиры своих же мейтов.
Ну и разве что жуки, которые твою гранату тебе назад отпинывают мордой. А ты смотришь на нее, как она летит к тебе обратно и думаешь: 'Да наверное оно и к лучшему...'