Разработчик Helldivers 2 подтвердил, что игра никогда не выйдет в Xbox Game Pass

Helldivers 2 вышла в прошлом году и стала самой успешной игрой PlayStation в формате лайв-сервиса, и благодаря недавним обновлениям разработчиков она остается популярной и сейчас.

Наконец, разработчики недавно подтвердили, что Helldivers 2 выйдет на Xbox Series S|X в конце августа. В то время как многие фанаты задавались вопросом, будет ли игра доступна на Xbox Game Pass, менеджер сообщества Arrowhead подтвердил, что ее не будет. Конечно, Arrowhead Games хотела бы, чтобы игроки полностью покупали игру, если они хотят ею насладиться, поскольку игра уже добилась огромного успеха и стоит своих денег.

Поскольку многие сторонние игры часто выходят в рамках подписки на Xbox Game Pass, фанаты с нетерпением ждали появления Helldivers 2 на сервисе.

В ответ на сообщение о том, что Helldivers 2 выйдет на Xbox Game Pass, менеджер сообщества Arrowhead пояснил, что этого определенно не произойдет.

Определенно нет. Нет планов по добавлению в gamepass. -Baskinator, Arrowhead

Хотя это может разочаровать некоторых поклонников Xbox, по крайней мере игра не является полноценным премиум-релизом, и игроки по-прежнему могут приобрести стандартное издание за 3762 рубля, что является выгодной инвестицией, учитывая огромный успех игры за последний год.

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Недавно Xbox также выпустила Sea of ​​Thieves на PlayStation, но она не была включена в подписку PlayStation Plus. Тем не менее, игра невероятно хорошо продавалась на PlayStation.

Несмотря на то, что Helldivers 2 не выйдет в Game Pass, ожидается, что она будет хорошо продаваться, так как поклонники Xbox с нетерпением ждут выхода этой игры.