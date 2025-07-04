Разработчик Helldivers 2 подтвердил, что игра никогда не выйдет в Xbox Game Pass

Helldivers 2 вышла в прошлом году и стала самой успешной игрой PlayStation в формате лайв-сервиса, и благодаря недавним обновлениям разработчиков она остается популярной и сейчас.
Наконец, разработчики недавно подтвердили, что Helldivers 2 выйдет на Xbox Series S|X в конце августа. В то время как многие фанаты задавались вопросом, будет ли игра доступна на Xbox Game Pass, менеджер сообщества Arrowhead подтвердил, что ее не будет. Конечно, Arrowhead Games хотела бы, чтобы игроки полностью покупали игру, если они хотят ею насладиться, поскольку игра уже добилась огромного успеха и стоит своих денег.
Поскольку многие сторонние игры часто выходят в рамках подписки на Xbox Game Pass, фанаты с нетерпением ждали появления Helldivers 2 на сервисе.
В ответ на сообщение о том, что Helldivers 2 выйдет на Xbox Game Pass, менеджер сообщества Arrowhead пояснил, что этого определенно не произойдет.
Определенно нет. Нет планов по добавлению в gamepass. -Baskinator, Arrowhead
Хотя это может разочаровать некоторых поклонников Xbox, по крайней мере игра не является полноценным премиум-релизом, и игроки по-прежнему могут приобрести стандартное издание за 3762 рубля, что является выгодной инвестицией, учитывая огромный успех игры за последний год.
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Недавно Xbox также выпустила Sea of Thieves на PlayStation, но она не была включена в подписку PlayStation Plus. Тем не менее, игра невероятно хорошо продавалась на PlayStation.
Несмотря на то, что Helldivers 2 не выйдет в Game Pass, ожидается, что она будет хорошо продаваться, так как поклонники Xbox с нетерпением ждут выхода этой игры.
Не им это решать, лол. Сони скажет сосатб - будут сосатб.
Они не геймдиректор Stellar Blade, который прогнул сони под себя))
Это не так называется! Правильно насосал! У Сони босы кто? Правильно, заднеприводные! А этот ГЕЙдиректор Стеллар Блейд азиат. В Азии мужчины не гнушаются пользоваться косметикой, некоторые даже похлеще женщин! Вот он накрасил глазки и губки, отсосал всем боссам Сони, а потом ещё дал в попку и они ему все разрешили! Все настолько просто!
Это не фантазия, а ДЕДУКЦИЯ! Боссов Сони нельзя прогнуть, тем более какому-то ноунейм геймдиректору, которого до выхода Стеллар Блейд никто и не знал! Поэтому здесь два варианта, либо он заплатил просто огромную кучу денег (поистине большую), которой у него, понятное дело нет, либо действовал более простым способом - своим ртом и ж*пой! Элементарно Ватсон!
так же когда то говорили в Blizzard про колду и дьябло
и ведь пророки были ты щас посмотри на эти конторы только те кто у них отсасывают и бабло получают их хвалят попадают в новости журналов и ютуб а весь остальной мир причем РЕАЛЬНО ВЕСЬ ИГРОВОЙ мир их ненавидят
Не говори никогда, как говорят умные люди.
Никогда не говори никогда, ибо никогда не будет то никогдаванноеннное время никогдагданибумбумаса когда никогданегодующие никогда не смогут никогда никогдоговать через никокогдованиумус потому-то такого не может быть никогда даже через никогда и даже через если никогда такого не может быть потому то что никогда этого не может быть никогда.
Лол конечно, всем и так понятно что сони зажмёт, но такую игру я вообще не вижу смысла покупать, вырубят сервера и игра труп такие игры должны сосуществовать в подписочном виде.