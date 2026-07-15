Разработчик Helldivers 2 резко раскритиковал руководство Ubisoft, Embracer и Microsoft из-за массовых увольнений

QA-менеджер Arrowhead Game Studios Дэйв Галлахер резко раскритиковал руководство Ubisoft, Embracer и других крупных издателей на фоне продолжающейся волны массовых увольнений в игровой индустрии. По его мнению, причиной кризиса стали многолетние ошибки менеджмента и корпоративная жадность.
В обсуждении на LinkedIn Галлахер, ранее более десяти лет проработавший в DICE, заявил, что отрасль уже долгое время находится под влиянием руководителей, принимающих неэффективные решения.
«Все ключевые элементы нашей индустрии контролируются деньгами, а люди, которые ими распоряжаются, последние десять с лишним лет были просто жадными идиотами. Я искренне не понимаю, почему руководство Ubisoft и Embracer до сих пор не в тюрьме за свои сомнительные методы», — написал он.
По словам разработчика, главными жертвами подобных решений становятся тысячи талантливых специалистов, потерявших работу.
Галлахер также напомнил, что уже несколько лет подряд предупреждает о масштабных сокращениях в игровой индустрии.
«Последние три года я говорил, что этот год станет настоящей бойней для индустрии. И каким-то образом с каждым годом становится только хуже», — отметил он.
Особое недовольство у разработчика вызывает то, что сэкономленные на увольнениях средства, по его мнению, направляются не на развитие студий, а на сомнительные инициативы.
«Куда уходят все эти деньги? Гендиректора продолжают рассказывать о миллиардах игроков, одновременно вкладывая сэкономленные на зарплатах разработчиков средства в машины для плагиата — искусственный интеллект. Это какая-то самая мрачная версия будущего», — добавил Галлахер.
Высказывания сотрудника Arrowhead прозвучали на фоне новой волны сокращений в игровой индустрии. В последние недели стало известно о масштабных увольнениях в Microsoft и Xbox, а ранее тысячи сотрудников потеряли работу в Ubisoft, Embracer, Electronic Arts, Epic Games и других крупных компаниях. Многие разработчики считают, что подобные меры стали следствием неудачных управленческих решений и чрезмерных амбиций руководства.
Причина кризиса крайне проста - попытки делать игры для инвесторов и активистов в ущерб желаниям игроков.
Когда вы выпускает продукт, который не устраивает вашу целевую аудиторию, он проваливается. Это основное правило рынка. Основная целевая аудитория ААА игр это белые нормальные мужики. Поэтому попытки заигрывания с неграми, гомиками или фемками всегда будут вести к провалу.
сейчас бы рот открывать когда работаешь в компании разрабатывающих сессионные дрочильни а не нормальные сюжетные игры)