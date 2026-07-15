Разработчик Helldivers 2 резко раскритиковал руководство Ubisoft, Embracer и Microsoft из-за массовых увольнений

QA-менеджер Arrowhead Game Studios Дэйв Галлахер резко раскритиковал руководство Ubisoft, Embracer и других крупных издателей на фоне продолжающейся волны массовых увольнений в игровой индустрии. По его мнению, причиной кризиса стали многолетние ошибки менеджмента и корпоративная жадность.

В обсуждении на LinkedIn Галлахер, ранее более десяти лет проработавший в DICE, заявил, что отрасль уже долгое время находится под влиянием руководителей, принимающих неэффективные решения.

«Все ключевые элементы нашей индустрии контролируются деньгами, а люди, которые ими распоряжаются, последние десять с лишним лет были просто жадными идиотами. Я искренне не понимаю, почему руководство Ubisoft и Embracer до сих пор не в тюрьме за свои сомнительные методы», — написал он.

По словам разработчика, главными жертвами подобных решений становятся тысячи талантливых специалистов, потерявших работу.

Галлахер также напомнил, что уже несколько лет подряд предупреждает о масштабных сокращениях в игровой индустрии.

«Последние три года я говорил, что этот год станет настоящей бойней для индустрии. И каким-то образом с каждым годом становится только хуже», — отметил он.

Особое недовольство у разработчика вызывает то, что сэкономленные на увольнениях средства, по его мнению, направляются не на развитие студий, а на сомнительные инициативы.

«Куда уходят все эти деньги? Гендиректора продолжают рассказывать о миллиардах игроков, одновременно вкладывая сэкономленные на зарплатах разработчиков средства в машины для плагиата — искусственный интеллект. Это какая-то самая мрачная версия будущего», — добавил Галлахер.

Высказывания сотрудника Arrowhead прозвучали на фоне новой волны сокращений в игровой индустрии. В последние недели стало известно о масштабных увольнениях в Microsoft и Xbox, а ранее тысячи сотрудников потеряли работу в Ubisoft, Embracer, Electronic Arts, Epic Games и других крупных компаниях. Многие разработчики считают, что подобные меры стали следствием неудачных управленческих решений и чрезмерных амбиций руководства.