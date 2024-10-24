Разработчики Helldivers 2 не против выпустить шутер для Xbox, но всё зависит от Sony и Фила Спенсера

На фоне ошеломительного успеха кооперативного шутера Helldivers 2 и смягчения политики консольных эксклюзивов ещё весной этого года в сети активно заговорили о выходе игры на консолях Xbox. Этот проект мог стать первым среди игр Sony, который доберётся до прямого конкурента, однако официального анонса так и не последовало. Сегодня разработчики из Arrowhead Game Studios подтвердили, что всё ещё готовы выпустить Helldivers 2 на Xbox.
В официальных каналах игры появилось сообщение от менеджера сообщества Томаса Петерссона, который ответил на комментарий одного из игроков с просьбой когда-нибудь увидеть релиз Helldivers 2 на Xbox. Представитель команды отметил, что разработчики поддерживают подобные инициативы. В Arrowhead Game Studios хотят радовать игроков по всему миру и на всех возможных платформах, поэтому всегда готовы взяться за разработку версии игры для других устройств. К сожалению, далеко не всё зависит от разработчиков или даже от Sony. По словам менеджера, выход Helldivers 2 возможен только при обоюдном согласии руководства Sony и Microsoft Gaming в лице Фила Спенсера.
Ещё в апреле появились слухи, что Sony ведёт очень ранние предварительные обсуждения о переносе на Xbox успешной Helldivers 2 от Arrowhead Game Studios. Хотя пока ничего из этого не вышло, некоторые члены команды разработчиков не исключают такой возможности.
Это не нам, а Sony и Филу решать, что делать, но гипотетически, если оба партнёра сочтут, что это принесёт им выгоду с финансовой или брендовой точки зрения, то это может произойти.
— написал Томас Петерссон.
Вероятнее всего, последнее слово будет за Sony. Несмотря на то что эксклюзивы Xbox уже выходят на PS4 и PS5, японский гигант пока не решился выпускать свои проекты на платформе конкурента. Некоторые эксперты считают, что Helldivers 2 может получить разрешение на выпуск для Xbox, но только после того, как на PlayStation появятся действительно крупные эксклюзивы от игрового подразделения Microsoft.
В самом начале мы ждали подкрепление от боксов, но кое-кто саботировал эту возможность. // Aukhat Akim
Забавно будет если она выйдет на бокс, то может тоже будет иметь привязвку, но думаю никто и нислова не скажет)
В итоге выпустят игру на коробке когда она уже перестанет быть интересной.
Они изначально проморгали момент, когда игра была на хайпе. Хайп спал, народ успокоился. А потом ещё эти скандалы с обязательными аккаунтами Пи-Сю-Н, хреновые патчи ломающие баланс..
Уверен, многие уже перегорели и их интерес остыл к этой игре..
Какой успех.... Ахахах.... Не знал что у Сони боев, провал это успех))) В игре куча багов по сей день, в игре падает онлайн каждый день, в игре нету нового контента уже более 2 месяцев... Что там про успех?
фильке некогда он по форумам катается обещает много хитов релизнуть
бедный иксбокс, свои игры видимо закончились