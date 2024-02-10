Разработчики Helldivers 2 объяснили использование античита на уровне ядра в ПК-версии

В свете критики игроков по поводу использования пресловутого античита GameGuard в Helldivers 2, разработчик Arrowhead Game Studios выпустил заявление, объясняющее использование системы античита, и особенно то, почему студия выбрала именно античит GameGuard на уровне ядра.
Разработчик объясняет, что, хотя GameGuard - это античит-программа на уровне ядра, которую можно даже классифицировать как руткит, она является одним из наиболее эффективных способов борьбы с мошенничеством. Студия также подчеркивает, что GameGuard не остается на компьютере игрока, если игра была удалена, и что античит не собирает конфиденциальную информацию об игроках, следуя мировым законам о конфиденциальности пользователей, таким как европейский GDPR.
Отвечая на вопросы о том, зачем Helldivers 2 вообще нужна античит-система, учитывая, что игра является чисто кооперативной и не имеет соревновательных аспектов, технический директор Питер Линдгрен заявил о желании предотвратить негативное влияние читеров на неиграющих игроков, например, разрушить кривую развития Helldivers 2, повысив награду за миссию для всех игроков.
Когда мы выпустили Helldivers 1 на ПК, античит фактически отсутствовалs. Кроме того, Helldivers 1 использует одноранговую сетевую модель, а это означает, что с точки зрения безопасности каждый игровой клиент будет слепо доверять друг другу. Вскоре после релиза мы заметили, что в игре появился чит, который давал 9999 образцов исследований. К сожалению, все не читеры в той же миссии также получали 9999 образцов исследований. Теперь у этих не читеривших игроков не по своей вине разрушилась вся прогрессия.
В FAQ, приведенном далее в заявлении, студия также подтверждает, что, хотя она использует GameGuard для защиты структур монетизации в Helldivers 2, основной мотивацией выбора античита была защита социального аспекта метасюжета "Галактической войны".
Helldivers 2 доступна на PC и PS5. Игра оказалась весьма успешной, особенно на ПК, где она стала крупнейшим релизом Sony в Steam.
Да да. Чтобы никто донатные скинчики не посмел читануть, вот для чего этот кал стоит.
Больно надо xd
За годы использования весь этот парашный, левый софт уже начинает выбешивать, панкбастеры, еас и прочий хлам, который еще и лезет в службы и его там надо принудительно вырубать.