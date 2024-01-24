Разработчики Helldivers 2 объяснили включение античита nProtect GameGuard

Helldivers 2 выйдет в следующем месяце на ПК, и некоторые компьютерные геймеры были раздражены, когда узнали, что в игре будет использоваться античит nProtect GameGuard. Видимо, это побудило технического директора Arrowhead вмешаться и объяснить, почему команда решила его использовать.
По словам Питера Линдгрена, Arrowhead использовала античит-инструмент в этой кооперативной/PvE-игре по двум причинам. Во-первых, потому что он хочет защитить своих пользователей от читеров, которые могут испортить их прогресс. Второе связано с режимом Галактической войны.
Как объяснил разработчик:
«В облаке происходит огромная метаигра, в которой участвуют все игроки (и игровые клиенты). Несмотря на то, что у нас есть другие контрмеры, взломанный игровой клиент может облегчить срыв Галактической войны, что испортит общий опыт».
nProtect GameGuard — это античит на уровне ядра. Фактически, большинство античитов работают на «уровне ядра», особенно все популярные.
Линдгрен утверждает, что античит будет удален, как только игроки решат удалить игру. Так что эта программа не останется на вашем компьютере после удаления Helldivers 2. Кроме того, разработчики заявили, что этот античит не окажет никакого негативного влияния на производительность игры. GameGuard также не будет собирать какую-либо личную информацию.