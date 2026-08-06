Разработчики Helldivers 2 рассказали о повышении лимита уровня аккаунта, который случится в ближайшем обновлении

Arrowhead рассказала о повышении лимита уровня аккаунта Helldivers 2, который случится в ближайшем обновлении.

Максимальный уровень поднимут со 150 до 300. Для его достижения потребуется еще в два раза больше времени. Разработчики называют путь до его получения «Вторым актом», который покажет приверженность игрока к очищению галактики.

Если игроки уже достигли 150 уровня до выхода патча, то игра по подсчетам накопленных XP добавит им достаточно новых уровней. Гриндить заново не придется;

Разблокировка новых уровней аккаунта появится с патчем, где также переработают общую прогрессию, сделав награды более осмысленными. Это и касается мотивации выполнять основные приказы;

В игру добавили новую тяжелую броню с сопротивлением урона.