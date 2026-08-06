Разработчики Helldivers 2 рассказали о повышении лимита уровня аккаунта, который случится в ближайшем обновлении

Arrowhead рассказала о повышении лимита уровня аккаунта Helldivers 2, который случится в ближайшем обновлении.
- Максимальный уровень поднимут со 150 до 300. Для его достижения потребуется еще в два раза больше времени. Разработчики называют путь до его получения «Вторым актом», который покажет приверженность игрока к очищению галактики.
- Если игроки уже достигли 150 уровня до выхода патча, то игра по подсчетам накопленных XP добавит им достаточно новых уровней. Гриндить заново не придется;
- Разблокировка новых уровней аккаунта появится с патчем, где также переработают общую прогрессию, сделав награды более осмысленными. Это и касается мотивации выполнять основные приказы;
- В игру добавили новую тяжелую броню с сопротивлением урона.
Вау, ещё 150 бесполезных уровней, теперь их будет целых 275, уверенно работают над развитием прогрессии)
Так это чё? Это мне опять возвращаться и читерить на макс уровень?
Лучше бы престиж добавили а не эту шляпу.
Я тут вчера посмотрел бенчмарк на 5090 и 7 9800X3D в 4k на ультрах...
Это галимое позорище выдает средние 70 фпс с дропом до 50, с нанрузкой железа 50% и 50% в среднем. Плюс начали вируситься ролики, где показывают слитый контент, который не вошел в релиз игры. Там буквально контента на второй тайтл, не меньше.
Когда же эти псевдо игровые конторя уже сколлапсируются, буквально отрава для игровой индустрии...