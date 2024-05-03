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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.9 922 оценки

Разработчики Helldivers 2 сообщили, что за решением привязки учетной записи к PSN стоит Sony, а не студия

monk70
Новости

В то время как Helldivers 2 подверглась ревью-бомбингу тысяч негативных отзывов пользователей Steam, вызванных обязательной привязкой учетной записи PlayStation Network, менеджеры сообщества из разработчика Arrowhead спешат высказать пояснения недовольным игрокам. Ключевой момент высказал комьюнити-менеджер Twinbeard в Discord: «Это решение Sony, а не наше».

Один пользователь спросил разработчиков, что ему следует делать с Helldivers 2, «принудительно» привязывающей эту учетную запись, поскольку он живёт в стране, где PSN недоступен, и даже VPN не может гарантировать обходной путь, многозначительно заключив:

««Вы просто собственноручно убиваете свою игру».

Twinbeard ответил:

«Во-первых, это решение Sony, а не наше. Во-вторых, у нас пока нет всех подробностей о проблемах, связанных с регионом. Мы связались с Sony, чтобы получить больше информации».

Комьюнити-менеджер Baskinator ответила другому пользователю:

«Ну, мы всегда знали, что этот день наступит, и все происходит так, как я ожидала», - написала она. «На самом деле я рада, что мы можем принять меры в отношении жалоб игроков и лично сделать игру более безопасной по всем направлениям».

В последующих ответах Baskinator отмечает, что «у Sony есть специальная команда, процесс обжалования запрета и инструменты для принятия мер по жалобам игроков, и все это связано с наличием идентификатора PSN». Она также сослалась на комментарий Twinbeard, повторив, что «это интеллектуальная собственность Sony, поэтому имеет смысл использовать инструменты, которые они разработали для этих целей».

Как комьюнити-менеджеры, которые теперь активно управляют внезапно разочаровавшимся сообществом, Baskinator говорит, что «мы делаем все, что можем», в том числе «сейчас составляем отчет о настроениях по поводу ответа, и отзывы каждого принимаются к сведению».

«Мы делаем все возможное, чтобы донести до наших заинтересованных сторон то, что вы думаете», — добавляет она в другом ответе Discord, отмечая, что «мы не такие влиятельные люди», принимающие эти решения.

-10
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
aysavaim
5
Antoxanotdance

сильно

1
romylq

"Давай!!! ДАВАААЙ УРАА ДАВААЙ ДАВААААЙ"

1
Kol55

Нихера се.Нормуль так.Будут думать в следующий раз,что делать.Независимая студия,бл

2
Oscilograf

надеюсь народ будет массово отказываться от игры, делать ревью бомбинг, что отпугнет новых игроков и в итоге проект закроется, чтоб ссано-петушиное сони понесло убытки.

3
Owyn

Не "ревью-бомбингу", а "коррекции рейтинга на более достоверный" :-)

2
Vantor

Не знаю что они думают,по факту если у тебя в стране нет Psn,то и доступа нет к игре.А если не получиться зарегаться на свой аккаунт.У меня похожая ситуация с Егс.При установленном магазине,я не могу запустить игру в стиме с привязкой к егс онлайн.

2
AndralStormborn

Почему соня командует? Объясните тому кто не в теме, почему многие разработчики не могут выпускать игры напрямую, а вынуждены юзать прокладку в виде издателей, которые часто творят какую-то дичь и дурно влияют на игры?

1
Антон Патриарх Логвинов

Соники бабки на разработку дают.

1
Пользователь ВКонтакте

Lol // Bruce Kelt

-3
chaospaladin

Отличное решение от Сони, надеюсь следующем шагом будет добавление Денуво в игры, можно начать с Цусимы

-5
UnrealisticGeoffrey

Чтобы батхертом местных можно было город запитать?

1
Gridon

Да неужели? А по-моему, это гениальный ход! Привязка к PSN - это же просто праздник какой-то! Наконец-то можно будет попрощаться с читерами и токсиками, которые заполонили Steam. А то, что жители некоторых стран не смогут поиграть - так это их проблемы. Нечего жить в странах третьего мира! А VPNы - это вообще зло! Sony все правильно делает, защищая свою интеллектуальную собственность. И вообще, разработчики не виноваты, это все Sony! Так что хватит ныть и радуйтесь, что игра вообще вышла!

-16
Антон Патриарх Логвинов
токсиками

Мамкин неженка. Тебе небось и таб в играх не нравится, потому что все могут глянуть на сухие цифры и захерососить тебя по делу. Ох уж эти токсики. Ооооооох уж эти рукожопы.

0