Разработчики Helldivers 2 сообщили, что за решением привязки учетной записи к PSN стоит Sony, а не студия

В то время как Helldivers 2 подверглась ревью-бомбингу тысяч негативных отзывов пользователей Steam, вызванных обязательной привязкой учетной записи PlayStation Network, менеджеры сообщества из разработчика Arrowhead спешат высказать пояснения недовольным игрокам. Ключевой момент высказал комьюнити-менеджер Twinbeard в Discord: «Это решение Sony, а не наше».
Один пользователь спросил разработчиков, что ему следует делать с Helldivers 2, «принудительно» привязывающей эту учетную запись, поскольку он живёт в стране, где PSN недоступен, и даже VPN не может гарантировать обходной путь, многозначительно заключив:
««Вы просто собственноручно убиваете свою игру».
Twinbeard ответил:
«Во-первых, это решение Sony, а не наше. Во-вторых, у нас пока нет всех подробностей о проблемах, связанных с регионом. Мы связались с Sony, чтобы получить больше информации».
Комьюнити-менеджер Baskinator ответила другому пользователю:
«Ну, мы всегда знали, что этот день наступит, и все происходит так, как я ожидала», - написала она. «На самом деле я рада, что мы можем принять меры в отношении жалоб игроков и лично сделать игру более безопасной по всем направлениям».
В последующих ответах Baskinator отмечает, что «у Sony есть специальная команда, процесс обжалования запрета и инструменты для принятия мер по жалобам игроков, и все это связано с наличием идентификатора PSN». Она также сослалась на комментарий Twinbeard, повторив, что «это интеллектуальная собственность Sony, поэтому имеет смысл использовать инструменты, которые они разработали для этих целей».
Как комьюнити-менеджеры, которые теперь активно управляют внезапно разочаровавшимся сообществом, Baskinator говорит, что «мы делаем все, что можем», в том числе «сейчас составляем отчет о настроениях по поводу ответа, и отзывы каждого принимаются к сведению».
«Мы делаем все возможное, чтобы донести до наших заинтересованных сторон то, что вы думаете», — добавляет она в другом ответе Discord, отмечая, что «мы не такие влиятельные люди», принимающие эти решения.
сильно
"Давай!!! ДАВАААЙ УРАА ДАВААЙ ДАВААААЙ"
Нихера се.Нормуль так.Будут думать в следующий раз,что делать.Независимая студия,бл
надеюсь народ будет массово отказываться от игры, делать ревью бомбинг, что отпугнет новых игроков и в итоге проект закроется, чтоб ссано-петушиное сони понесло убытки.
Не "ревью-бомбингу", а "коррекции рейтинга на более достоверный" :-)
Не знаю что они думают,по факту если у тебя в стране нет Psn,то и доступа нет к игре.А если не получиться зарегаться на свой аккаунт.У меня похожая ситуация с Егс.При установленном магазине,я не могу запустить игру в стиме с привязкой к егс онлайн.
Почему соня командует? Объясните тому кто не в теме, почему многие разработчики не могут выпускать игры напрямую, а вынуждены юзать прокладку в виде издателей, которые часто творят какую-то дичь и дурно влияют на игры?
Соники бабки на разработку дают.
Lol // Bruce Kelt
Отличное решение от Сони, надеюсь следующем шагом будет добавление Денуво в игры, можно начать с Цусимы
Чтобы батхертом местных можно было город запитать?
Да неужели? А по-моему, это гениальный ход! Привязка к PSN - это же просто праздник какой-то! Наконец-то можно будет попрощаться с читерами и токсиками, которые заполонили Steam. А то, что жители некоторых стран не смогут поиграть - так это их проблемы. Нечего жить в странах третьего мира! А VPNы - это вообще зло! Sony все правильно делает, защищая свою интеллектуальную собственность. И вообще, разработчики не виноваты, это все Sony! Так что хватит ныть и радуйтесь, что игра вообще вышла!
Мамкин неженка. Тебе небось и таб в играх не нравится, потому что все могут глянуть на сухие цифры и захерососить тебя по делу. Ох уж эти токсики. Ооооооох уж эти рукожопы.