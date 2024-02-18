Разработчики Helldivers 2 вновь увеличили вместимость серверов из-за наплыва игроков

Arrowhead Game Studios не могли предположить, что Helldivers 2 станет настолько популярной сразу после выхода, а значит, в кооперативный шутер играют гораздо чаще и стабильнее, чем рассчитывали разработчики. С момента запуска игры это привело к тому, что у игроков на PS5 и PC возникло немало проблем с игрой: переполненность серверов вызывает самые разные проблемы — от багов, связанных с прогрессией, до проблем с подключением и прочего.
Разумеется, Arrowhead продолжает работать над решением этих проблем, и последним ее шагом стало очередное увеличение вместимости серверов игры. В сообщении, опубликованном на официальном сервере Helldivers, студия сообщила, что теперь она увеличила вместимость серверов до 450 000 одновременных игроков на обеих платформах, но предупреждает, что вы все еще можете столкнуться с проблемами, связанными с прогрессией и подключением.
Это уже не первый раз, когда Arrowhead приходится увеличивать вместимость серверов для решения подобных проблем. В начале этой недели разработчик сообщил, что увеличил число одновременных игроков до 360 000 на обеих платформах, но это ограничение было достигнуто (и пройдено) в течение нескольких минут.
Хорошая игра!)
Игра норм, самое то посидеть с друзьями. Надеюсь разработчики будут ее развивать. А то уже все стратогемы открыты, осталось только фармить медали. Ну это дело времени. 8 медалек за 2-3 минуты фармятся не так сложно. Ну и сервера бы постабильнее. Тогдаб вообще норм было.
Здравствуй, мне бы напарника в помощь!
Компанию не составить
А то поиск напарников в игре делится очень много
Стим 1589785064
затягивает, и самое интересное - не надоедает, будем ждать обнов, может мехов или транспорт завезут
Минусуйте, но игра полная параша. Цена не соответствует этой игре (максимум цена такой игре косарь, но не 3), где еще сверху донат. Защитники начнут орать, что валюту можно получать. Поиграл/удалил.
А какой сейчас игре соответствует ее цена? Скул энд Бонс стоит 70$? Не думаю. ДД2 и того дороже. Сейчас все игры дорогие. Надо смотреть сколько часов геймплея она предлагает и отобьет-ли свою цену по часам.
Я смотрю ты эту игру в каждой теме защищаешь, ахахах.
Чего я защищаю? Я по этой игре раза 3-4 отписалась. Это в каждой теме защищать называется? Я лишь говорю свои впечатления от игры. Глупо игру хейтить за цену.