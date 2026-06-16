Разработчики Helldivers 2 выпустили крупное обновление 6.3.0 в рамках эпохи "Механизмы угнетения"

Свежий патч уже доступен и сфокусирован на глобальных активностях и масштабной переработке боевого баланса.

Главным нововведением стало появление масштабных Галактических кампаний и специального терминала Центра управления на борту космического корабля. Этот экран установлен прямо напротив оружейной и теперь снабжает бойцов подробными сюжетными деталями для выполнения глобальных заданий. Успешное участие в таких кампаниях открывает доступ к ценным наградам, а встроенный архив позволяет в любой момент изучить историю прошлых космических битв.

Параллельно игрокам открыли доступ к совершенно новому загадочному биому для исследования. Выживать на неизведанных вражеских территориях станет значительно проще, поскольку разработчики заметно повысили общую прочность союзной техники и построек. Например, защитные автоматические турели получили солидную прибавку к живучести и теперь ломаются в два раза медленнее. При этом мелкие противники больше не могут пробивать своими атаками толстую броню, что мотивирует чаще вызывать на поле боя тяжелое снаряжение.

Серьезные изменения коснулись и самих космических монстров, механики которых переработали в сторону более честного противостояния. Популярные у игроков жуки-тараны (Чарджеры) теперь бегают быстрее, но их радиус разворота стал гораздо шире. На практике это означает, что от их лобовых атак стало намного проще уклоняться, а после промаха они дольше приходят в себя. В то же время инопланетные роботы-Автоматоны получили новые типы бронебойных патронов. Теперь они не могут уничтожить танки или экзокостюмы игроков случайным выстрелом, но специализированные отряды врагов стали представлять для техники куда более осознанную и серьезную угрозу.

Внушительное усиление получил и остальной арсенал, включая мощные артиллерийские обстрелы с орбиты корабля. Разработчики сократили время ожидания перед повторным вызовом боевых шагающих роботов-экзокостюмов с десяти до восьми минут, а ракетные залпы теперь бьют по более точной траектории. Огнеметы и химические распылители получили увеличенный запас патронов и перестали зависеть от сильных порывов ветра на планетах. Все эти изменения существенно облегчают борьбу с огромными бронированными чудовищами, которые раньше требовали слишком много усилий для уничтожения.