Разработчики Helldivers 2 знали о требовании привязки PSN-аккаунта за 6 месяцев до релиза

Компания Sony выстрелила себе в ногу, после того как сделала учетную запись PlayStation обязательной для игры Helldivers 2 на ПК. Это привело к негативным отзывам, возврату денег и падению репутации в течение 48 часов.

Однако, Arrowhead Game Studios взяла часть вины на себя. По словам генерального директора Йохана Пилестедта, команда была в курсе этого требования еще до запуска.

Вчера генеральный директор ответил на вопросы пользователей социальных сетей, подтвердив свои попытки договориться с Sony. Отвечая на вопрос о своей роли в сложившейся ситуации, Йохан Пилестедт подтвердил, что именно благодаря его решению это требование было изначально убрано.

На странице магазина Steam игра Helldivers 2 всегда предупреждала PC-геймеров о необходимости наличия учетной записи PlayStation. Однако, поскольку этот кооперативный шутер вызвал такой наплыв игроков, которого никто не ожидал, это требование было отменено на первые месяцы.

Затем он уточнил, что Sony проинформировала разработчиков об этой политике еще за полгода до запуска, но создатели решили не придавать этому большое значение.

Мы знали за 6 месяцев до запуска, что PSN-аккаунт будет обязательным для игры на ПК.

Откровение генерального директора вызвало аналогичную реакцию со стороны пользователей, которых это решение ошарашило. Однако он заявил, что окончательный выбор за Sony. Как сказал Йохан Пилестедт, продажа игры не зависела от Arrowhead Game Studios.

Тем не менее, команда могла бы поднять голос против Sony, проведя подобные обсуждения перед запуском, чтобы избежать подобного сценария.

К чести студии, она поддержала сообщество и продолжает реагировать на ситуацию, которая, должно быть, является самым сложным временем для этой команды.

В результате протест со стороны игроков, и старания команды, увенчались успехом - Sony уберет обязательное требование PSN в Helldivers 2. Но возвращаться игру в продажу в 170 странах она пока не спешит.