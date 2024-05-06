Разработчики Helldivers 2 знали о требовании привязки PSN-аккаунта за 6 месяцев до релиза

Компания Sony выстрелила себе в ногу, после того как сделала учетную запись PlayStation обязательной для игры Helldivers 2 на ПК. Это привело к негативным отзывам, возврату денег и падению репутации в течение 48 часов.
Однако, Arrowhead Game Studios взяла часть вины на себя. По словам генерального директора Йохана Пилестедта, команда была в курсе этого требования еще до запуска.
Вчера генеральный директор ответил на вопросы пользователей социальных сетей, подтвердив свои попытки договориться с Sony. Отвечая на вопрос о своей роли в сложившейся ситуации, Йохан Пилестедт подтвердил, что именно благодаря его решению это требование было изначально убрано.
На странице магазина Steam игра Helldivers 2 всегда предупреждала PC-геймеров о необходимости наличия учетной записи PlayStation. Однако, поскольку этот кооперативный шутер вызвал такой наплыв игроков, которого никто не ожидал, это требование было отменено на первые месяцы.
Затем он уточнил, что Sony проинформировала разработчиков об этой политике еще за полгода до запуска, но создатели решили не придавать этому большое значение.
Мы знали за 6 месяцев до запуска, что PSN-аккаунт будет обязательным для игры на ПК.
Откровение генерального директора вызвало аналогичную реакцию со стороны пользователей, которых это решение ошарашило. Однако он заявил, что окончательный выбор за Sony. Как сказал Йохан Пилестедт, продажа игры не зависела от Arrowhead Game Studios.
Тем не менее, команда могла бы поднять голос против Sony, проведя подобные обсуждения перед запуском, чтобы избежать подобного сценария.
К чести студии, она поддержала сообщество и продолжает реагировать на ситуацию, которая, должно быть, является самым сложным временем для этой команды.
В результате протест со стороны игроков, и старания команды, увенчались успехом - Sony уберет обязательное требование PSN в Helldivers 2. Но возвращаться игру в продажу в 170 странах она пока не спешит.
кончайте дуру гнать, это чёрным по белому написано на странице игры в стим
да Там написано такое. Но еще в скобочках написано что можно связать со стимом. А в игре написано что ты связываешь псн со стимом
Ага, написали – только после 3-го мая. И теперь везде подгоняют это, делая вид, типа, так и было (а так не было):
Да, игроки знали, что нужен аккаунт PlayStation Network. Вот только если было бы это на старте, и сам PSN был доступен в регионе, где игра тоже была доступна для покупки в Steam – вопросов бы не было. Но, Sony не фигурально наделал в штаны со своими серверами и, не справившись с наплывом, пустила всё наутёк, а игру – в релиз: ведь переносить игру ещё на 4 месяца (именно столько "чинили" они свои сервера) никто не хотел. Да и, как видим, без этого ограничения, в виде PSN, как раз игра и смогла хорошо себя показать, продаться и собрать вокруг себя немаленькое сообщество; потому что игра банально была доступна в большем числе регионов/стран из-за Steam, чем это сейчас с новой политикой Sony, которая выкинул 170 стран за борт.
И когда вам буквально обрубают доступ в игру, которую вы купили за свои деньги и хотите в неё играть; но, из-за того, что требуемый для неё аккаунт в другом сервисе вы не можете банально зарегистрировать, а регистрация в обход блокировки ведёт к нарушению пользовательского соглашения и, как следствие, к возможному бану в игре – ну... это такое себе, да? Поэтому игроки и негодуют.
Я вчера об этом говорил, если знали то почему не отказались 2 долбаебика что они что сони
Одни (Arrowhead) не знали, что PSN в стольких регионах не развернут и/или по тем или иным причинам не работает и не предоставляет услуг. Вторые же (Sony) – спят и видят, как они таким ходом пополняют аудиторию PSN, чтобы отчитаться инвесторам об удачной экспансии на рынок PC; ну, и не исключено, что таким Макаром хотят внедрить игру за подписку PSN+. Вот и получается такой дурдом.
К слову: Arrowhead в своё официальном Discord прямо говорит, чтобы мы, игроки, занижали оценки и осуществляли ревью-бомбинг, чтобы в разговоре с Sony у Arrowhead было больше аргументов за отмену этой идеи. Так что всю эту кашу заварили именно Sony – это их сервер не справился с наплывом игроков на старте, из-за чего пришлось это внедрение переносить; это именно Sony не поняли, что будет негативный отклик, всё равно продавили эту инициативу; и подгонять всё под это, в различной документации, начали только с 3-го мая. Вообще, советую прост глянуть видео по ссылке – там максимально всё объяснено.
понятно) если бы проект не выстрелил бы то потому не оповестили о регистрации.А вот если выстрелил бы то ввели бы регистрацию.Потому тормоза с оповещением было 3 мес.Токо это так не работает либо она есть сразу либо нет.
окончательный выбор за нами нах.
Победа!!! // Станислав Филонов
Думали, что прокатит, но не прокатило. Тоже себя с очень плохой стороны показали.