Разработчики рассказали, почему решили сделать Helldivers 2 с видом от 3-го лица

Helldivers 2 выйдет на PS5 и ПК, и многие поклонники оригинальной игры могут быть заинтригованы сиквелом. Однако есть одно большое изменение, которое, возможно, не все оценят: игра переключается с вида сверху вниз на камеру от третьего лица, расположенную через плечо, превращая игру в шутер от третьего лица. Почему было принято такое решение?
Pushsquare поговорил с помощником директора игры Сагаром Бероши, который сказал, что новая камера призвана помочь вам «почувствовать себя более погруженным в игровой процесс».
«У нас есть несколько основных принципов дизайна. Один из них в игре — дать вам почувствовать себя скромным солдатом, которому предоставлен доступ к сумасшедшей огневой мощи в безумной тоталитарной системе, и на которого указывает ряд врагов. Это внутренняя причина. Внешняя причина, которая является целью дизайна, заключается в том, чтобы вы могли играть с друзьями в игре, полной безумного и веселого хаоса.
Это повышает вашу способность чувствовать себя обычным солдатом, тот факт, что вам приходится перезаряжать вручную, тот факт, что есть определенное оружие, над которым два человека работают вместе».
Бероши отмечает, что оригинальные Helldivers все еще имеют свое место.
«Я надеюсь, что первая игра будет продолжать жить вместе со второй частью. Мы просто надеемся, что игроки захотят протестировать эту игру, поиграть в нее и получить приглашение принять участие в этом опыте и посмотреть, понравится ли им он».
вид сверху не прожаж сонибоям
Они убили игру. Вид от 3го лица = смерть ориг. задумки. В этом и была суть, в СТРАТЕГИЧЕСКОМ виденьи, поэтому и вид такой, сверху вниз. А теперь это дефолт дерьмо шутер. Вместо углубления в механики стратегии, они просто решили клепануть шутерок от 3го лица.