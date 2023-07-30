Рейтинг Helldivers 2 от ESBR упоминает расчленение и игроки могут продолжать атаковать побежденных врагов

Сегодня появились официальный рейтинг и сводка Helldivers 2 от ESRB, и он предлагает немного больше деталей игрового процесса. Согласно сводке ESRB (Entertainment Software Ratings Board), игроки смогут продолжать атаковать поверженных врагов, а также убивать мирных жителей в спасательных миссиях.
Это игра в жанре экшн, в которой игроки берут на себя роль солдат, пытающихся выиграть межгалактическую войну. С видом от третьего лица игроки используют пистолеты, штурмовые винтовки, снайперские винтовки, огнеметы, турели, гранаты и ракетные установки, чтобы стрелять и убивать врагов (например, роботов, киборгов, гигантских насекомых). Бой сопровождается реалистичной стрельбой, криками боли и брызгами крови; на некоторых участках поля боя изображены пятна крови и расчлененные трупы. Игроки могут продолжать атаковать поверженных врагов, вызывая дополнительные эффекты брызг крови и расчленения. Игроки также могут стрелять и убивать мирных жителей во время спасательных операций.
У Helldivers 2 до сих пор нет точной даты выхода.
Заголовок прям как будто инновацию представили